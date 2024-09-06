Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef Onur ile Beyza'nın Aşk Yaşadığına Dair Bomba Bir İddia da Demet Akalın'dan Geldi!

MasterChef Onur ile Beyza'nın Aşk Yaşadığına Dair Bomba Bir İddia da Demet Akalın'dan Geldi!

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 10:33

MasterChef Türkiye'de aşk iddiaları durulmuyor. Onur ile Beyza'yı birbirine yakıştıranlar sosyal medyada aşk iddialarını kuvvetlendirecek paylaşımlar yapıyor. Bunlardan biri de Demet Akalın'dan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'de yapılan yemekler, girilen mücadeleler kadar izleyicilerin dilinden düşmeyen bir konu daha var! O da MasterChef Onur ile Beyza arasında bir aşk yaşandığıydı.

MasterChef Türkiye'de yapılan yemekler, girilen mücadeleler kadar izleyicilerin dilinden düşmeyen bir konu daha var! O da MasterChef Onur ile Beyza arasında bir aşk yaşandığıydı.

Sosyal medyada yarışmacıların hayranları her sene olduğu gibi bu sene de yakıştırmalara başlamış ve bu sene aşk iddiaları Onur ile Beyza'ya odaklanmıştı.

Sosyal medyada yarışmacıların hayranları her sene olduğu gibi bu sene de yakıştırmalara başlamış ve bu sene aşk iddiaları Onur ile Beyza'ya odaklanmıştı.

Tabii bu aşk iddiasının temelinde MasterChef'in üçüncü haftasında Onur'la Beyza'nın yakınlaştığı anlar vardı. Pek çok kişi bu anları izleyince aşık olduklarını ortaya atmış, hatta Beyza Onur'a ''Kardeşim'' dediği halde ortalık durulmamıştı.

Tabii bu aşk iddiasının temelinde MasterChef'in üçüncü haftasında Onur'la Beyza'nın yakınlaştığı anlar vardı. Pek çok kişi bu anları izleyince aşık olduklarını ortaya atmış, hatta Beyza Onur'a ''Kardeşim'' dediği halde ortalık durulmamıştı.

Beyza, Onur'a her ne kadar kardeşim diye hitap etse de yarışma ilerledikçe aşk iddiaları daha da kuvvetleniyor. X/Twitter'da @loserpaint adlı bir kullanıcı MasterChef'ten bir kesit paylaşarak "4 yıldır okuduğum psikoloji ve 3 yıllık yaptığım masterla bunlar aşıklar diyorum" dedi.

Bu yoruma ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan tepki gecikmedi. Akalın paylaşımı alıntılayarak kendisine has Türkçesiyle "İntikam şarkılarının kraliçesi olarak söylüorum; bunlar aşıklar" yorumunu yaptı.

Bu yoruma ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan tepki gecikmedi. Akalın paylaşımı alıntılayarak kendisine has Türkçesiyle "İntikam şarkılarının kraliçesi olarak söylüorum; bunlar aşıklar" yorumunu yaptı.
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
berr_qq

Demetin herhangi bir konuda kendisini kraliçe olarak görmesi komikmiş, kim ona gerçeği söylemek ister? Kendi yaşamadığı ilişkiyi tv programlarında arayan erg... Devamını Gör

ieemtk

insanları niye zorla aşık ettirmeye çalışıyorlar anlamıyorum. ne kadar rahatsız edici bir durum