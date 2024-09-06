MasterChef Onur ile Beyza'nın Aşk Yaşadığına Dair Bomba Bir İddia da Demet Akalın'dan Geldi!
MasterChef Onur ile Beyza'nın Aşk Yaşadığına Dair Bomba Bir İddia da Demet Akalın'dan Geldi!
MasterChef Türkiye'de aşk iddiaları durulmuyor. Onur ile Beyza'yı birbirine yakıştıranlar sosyal medyada aşk iddialarını kuvvetlendirecek paylaşımlar yapıyor. Bunlardan biri de Demet Akalın'dan geldi.
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MasterChef Türkiye'de yapılan yemekler, girilen mücadeleler kadar izleyicilerin dilinden düşmeyen bir konu daha var! O da MasterChef Onur ile Beyza arasında bir aşk yaşandığıydı.
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Sosyal medyada yarışmacıların hayranları her sene olduğu gibi bu sene de yakıştırmalara başlamış ve bu sene aşk iddiaları Onur ile Beyza'ya odaklanmıştı.
Tabii bu aşk iddiasının temelinde MasterChef'in üçüncü haftasında Onur'la Beyza'nın yakınlaştığı anlar vardı. Pek çok kişi bu anları izleyince aşık olduklarını ortaya atmış, hatta Beyza Onur'a ''Kardeşim'' dediği halde ortalık durulmamıştı.
Bu yoruma ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan tepki gecikmedi. Akalın paylaşımı alıntılayarak kendisine has Türkçesiyle "İntikam şarkılarının kraliçesi olarak söylüorum; bunlar aşıklar" yorumunu yaptı.
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Demetin herhangi bir konuda kendisini kraliçe olarak görmesi komikmiş, kim ona gerçeği söylemek ister? Kendi yaşamadığı ilişkiyi tv programlarında arayan erg... Devamını Gör
insanları niye zorla aşık ettirmeye çalışıyorlar anlamıyorum. ne kadar rahatsız edici bir durum