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Acun Ilıcalı'nın Survivor'da 1. Olana Ne Verildiğini Açıkladığı Anlar Gündem Oldu

Acun Ilıcalı'nın Survivor'da 1. Olana Ne Verildiğini Açıkladığı Anlar Gündem Oldu

Acun Ilıcalı survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 18:05

Survivor, Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın ülkemize getirdiği yarışmada önceleri büyük ödül olurken bu durum sonralarda değişti ve her yarışmacıya haftalık ödemeler yapılmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın şampiyon olan isim için ne yaptıklarını açıkladığı anlar ise yeniden gündem oldu.

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Yıllardır ülkemizin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor, yayın hayatına 1. olan kişiye büyük ödül vermesiyle başlamıştı.

Yıllardır ülkemizin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor, yayın hayatına 1. olan kişiye büyük ödül vermesiyle başlamıştı.

Her sezon verilecek ödülün açıklandığı Survivor'da son yıllarda büyük ödül gibi söylemler yer almazken yarışmacılara haftalık ücret ödendiği ortaya çıkmıştı.

Her sezon verilecek ödülün açıklandığı Survivor'da son yıllarda büyük ödül gibi söylemler yer almazken yarışmacılara haftalık ücret ödendiği ortaya çıkmıştı.

Survivor'da 1. olana halihazırda ne ödül verildiği tartışma konusu olurken, Acun Ilıcalı'nın bu konuya yanıt verdiği video tekrardan gündem oldu.

Survivor'da 1. olana halihazırda ne ödül verildiği tartışma konusu olurken, Acun Ilıcalı'nın bu konuya yanıt verdiği video tekrardan gündem oldu.

1. olan yarışmacıya hiçbir ödül verilmediğini açıklayan Ilıcalı, Survivor'ı en iyi özetleyen kişinin Turabi olduğunu ve ödül olarak tanınırlık vaat ettiğini açıkladı.

1. olan yarışmacıya hiçbir ödül verilmediğini açıklayan Ilıcalı, Survivor'ı en iyi özetleyen kişinin Turabi olduğunu ve ödül olarak tanınırlık vaat ettiğini açıkladı.

İşte o anlar:

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