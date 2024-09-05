Acun Ilıcalı'nın Survivor'da 1. Olana Ne Verildiğini Açıkladığı Anlar Gündem Oldu

Survivor, Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın ülkemize getirdiği yarışmada önceleri büyük ödül olurken bu durum sonralarda değişti ve her yarışmacıya haftalık ödemeler yapılmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın şampiyon olan isim için ne yaptıklarını açıkladığı anlar ise yeniden gündem oldu.