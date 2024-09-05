Show TV'nin Sevilen Dizisi Sandık Kokusu'ndan 2. Sezon İlk Fragman Geldi!
Show TV'nin Sevilen Dizisi Sandık Kokusu'ndan 2. Sezon İlk Fragman Geldi!
Show TV'nin geçtiğimiz sezon yayınlanmaya başlayan dizisi Sandık Kokusu, 2. sezonuyla enfes bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin 2. sezon tanıtımı ise sonunda yayınlandı.
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Geçtiğimiz sezon ortasında yayınlanmaya başlayan Sandık Kokusu, televizyonun en iddialı işlerinden biri oldu.
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İlk sezon aldığı enfes reyting oranlarının ardından 2. sezona hazırlanan Sandık Kokusu'nda Engin Öztürk yeni erkek jönümüz olurken, Özge Özpirinçci'yle uyumunu merakla bekler olmuştuk.
Yeni bölümleriyle Eylül ayında ekrana geri dönmeye hazırlanan Sandık Kokusu'nun 2. sezonu hayranları heyecanlandırırken sonunda beklenen haber geldi.
Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Demet Akbağ ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı dizi 2. sezon ilk tanıtım fragmanını yayınladı.
İşte Sandık Kokusu 2. sezon ilk fragmanı:
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