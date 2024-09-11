Nicole Kidman'ın Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'The Perfect Couple' İzleyenleri İkiye Böldü
Nicole Kidman'ın Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'The Perfect Couple' İzleyenleri İkiye Böldü
Netflix'in çok izlenen mini dizisi 'The Perfect Couple' izleyicileri ikiye böldü. Kimileri diziyi çok beğenirken kimileri de yerden yere vurdu.
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Başrollerinde Nicole Kidman, Liev Schreiber, Eve Hewson ve Dakota Fanning'in oynadığı Netflix dizisi 'The Perfect Couple' izleyenleri ikiye böldü.
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Kimi izleyenler dramatik ve gizem dolu hikayesi olan bu diziyi beğenirken kimileri de dramdan ve hikaye özgünlüğünden yoksun olduğunu söyleyerek yerden yere vurdu.
Eleştirmenler ise hızlı temposu ve aceleci hikaye anlatımının, dizinin doğrusal olmayan zaman çizelgesini kopuklaştırdığını belirterek eleştirdi. Ayrıca dizinin entrikadan yoksun olduğunu da ifade ettiler.
Peki son zamanlarda Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan 'The Perfect Couple'ı izleyen sosyal medya kullanıcıları ne düşünüyor? Gelin hep birlikte tepkilere bakalım.
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Dizi, bir düğünden birkaç saat önce Nantucket Limanı'nda bir ceset bulunduğunda düğündeki herkesin şüpheli olmasını konu alıyor. Siz izleyen herkesi ikiye bölen 'The Perferct Couple'ı nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun...
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