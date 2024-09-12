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İzleyenlerin Merakla Beklediği 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. Sezonuna İlk Tepkiler Geldi

İzleyenlerin Merakla Beklediği 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. Sezonuna İlk Tepkiler Geldi

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 13:17

İkinci sezonu merakla beklenen Netflix dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' bugün gösterime girdi. Uzun zamandır bu anı bekleyenler diziyi izleyip ilk yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.

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Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın başrolde oynadığı Netflix dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın merakla beklenen ikinci sezonu bugün yayınlandı.

Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın başrolde oynadığı Netflix dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın merakla beklenen ikinci sezonu bugün yayınlandı.

Esra, Halit ve Ahmet karakterlerinin yeni sezonda başından geçenleri izlemek için gün sayanlar hemen ekran başına koştu.

Esra, Halit ve Ahmet karakterlerinin yeni sezonda başından geçenleri izlemek için gün sayanlar hemen ekran başına koştu.

Esra ve Halit'in 1941 yılında bir araya geldiğini görenler bu sahnelere bayıldı. Gelin 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın ikinci sezonunu izleyenlerden ilk tepkilere hep birlikte bakalım.

Esra ve Halit'in 1941 yılında bir araya geldiğini görenler bu sahnelere bayıldı. Gelin 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın ikinci sezonunu izleyenlerden ilk tepkilere hep birlikte bakalım.

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