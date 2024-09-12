Demet Özdemir'le İlhan Şen'in Başrolde Olduğu 'Cinlerin Düğünü' Filmine Bir Oyuncu Daha Katıldı
Demet Özdemir'le İlhan Şen'in Başrolde Olduğu 'Cinlerin Düğünü' Filmine Bir Oyuncu Daha Katıldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Demet Özdemir ve İlhan Şen'in başrolde olduğu Cinlerin Düğünü filminin oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Evliya Aykan da kadroya dahil oldu.
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Cennetten Kovulmak filmiyle 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan Ferit Karahan, Cinlerin Düğünü isimli yeni filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Filmin başrollerinde Türk televizyon ve sinema dünyasının iki başarılı ismi Demet Özdemir ve İlhan Şen rol alıyor.
Bir ailenin üç kuşağa yayılan dağılma hikayesini konu alan Cinlerin Düğünü, insanın kendi kaderiyle kurduğu bağın aşılıp aşılmayacağını anlatıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre çekimlerinin ekim ayında Erzincan'da başlayacağı filmin oyuncu kadrosuna bir isim daha katıldı. Çok Güzel Hareketler 2 programına tekrar dönen Evliya Aykan bu filmde Demet Özdemir'in eşi olarak rol alacak.
Evliya Aykan son olarak Kerem Bürsin’in yakın zamanda vizyona girecek olan Son of a Rich filminde rol almıştı. Siz Aykan'ın oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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