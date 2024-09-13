Netflix Filmindeki Performansıyla Övgü Toplayan Oyuncu Yeni James Bond Olabilir mi?
Netflix Filmindeki Performansıyla Övgü Toplayan Oyuncu Yeni James Bond Olabilir mi?
'Rebel Ridge' filmi Netflix'te büyük ses getirdi ancak tek ses getiren film değil. Filmin başrolü Aaron Pierre başarılı performansıyla izleyicilerden büyük övgü topladı. Hatta yeni James Bond olabileceği bile öne sürüldü.
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Aaron Pierre, AnnaSophia Robb ve James Badge Dale'in başrollerinde oynadığı 'Rebel Ridge' filmi Netflix'te gösterime girer girmez adeta bir hit yapım oldu.
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Filmin gerilim dolu hikayesi bir yana başroldeki Aaron Pierre harika performansıyla çok konuşulur hale gelmişti. Pek çok kişi 30 yaşındaki İngiliz aktörün oyunculuğuna hayran kalmış ve "Hollywood yeni aksiyon yıldızına kavuştu" ve "Onu her şeyde oynatın, tam bir yıldız" gibi birbirinden övgü dolu yorumlar yaptı.
Ama bu yorumlardan en dikkat çekeni ise Aaron Pierre'i bir sonraki James Bond olarak görmek isteyenlerden geldi. Biliyorsunuz ki Daniel Craig 2021 yapımı Ölmek İçin Zaman Yok'ta James Bond rolünü son kez canlandırmıştı.
Haliyle son 3 yıldır yeni 007'nin kim olacağı da tartışma konusu. Yıllardır Theo James, Henry Cavill ve Aaron Taylor-Johnson gibi pek çok yıldız oyuncunun ismi geçmekte ancak yeni Bond'un kim olacağı henüz açıklanmadı.
Aaron Pierre, 'Genius' dizisindeki Malcolm X karakteriyle de tanınan bir oyuncu. Siz onun yeni James Bond olabileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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