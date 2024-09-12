Marvel Filmlerinin Ünlü Oyuncusu 30 Kilo Verince Hayranları Şaşkınlığa Uğradı
Marvel Filmlerinin Ünlü Oyuncusu 30 Kilo Verince Hayranları Şaşkınlığa Uğradı
Son filmi The Killer's Game'deki suikastçi rolüne hazırlanırken 30 kilo veren Dave Bautista hayranlarını şaşırttı. Hayranların ünlü oyuncunun kaslı fiziğiyle ilgili düşünceleri yerle bir oldu.
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Profesyonel güreşçilik kariyerini bırakıp oyunculuğa geçen Dave Bautista'yı tanımayan yoktur aranızda. 55 yaşındaki ünlü oyuncu en çok Guardians of the Galaxy serisindeki Drax rolüyle tanınıyor.
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Bautista iyi oyunculuğu bir yana en çok da iri ve kaslı fiziğiyle izleyenlerin dikkatini çekiyor desek yeridir. Ama son çıkan haberlere bakacak olursak bu fiziği elden gitmiş gibi...
Mirror'da yer alan habere göre ünlü oyuncu son filmi The Killer's Game'deki suikastçi rolüne hazırlanırken tam tamına 30 kilo vermiş.
Ünlü oyuncu bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada bu kilo verme hikayesini şu sözlerle açıklıyor:
Dave Bautista'nın son halini gören hayranlarsa şaşkın. Zira çoğu kişi ünlü oyuncunun hem profesyonel güreş kariyeri hem de Marvel yolculuğu boyunca güçlü fiziğini korumak için steroid kullandığını düşünüyordu. Bu fotoğraftan sonra ise bu algıları yerle bir oldu.
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