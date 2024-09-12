Marvel Filmlerinin Ünlü Oyuncusu 30 Kilo Verince Hayranları Şaşkınlığa Uğradı

'Bu filmde rol almak için çok zayıfladım. Galiba 19 yaşımdan beri en zayıf halim bu. Hayatımda en fazla 165 kiloya kadar çıkmıştım. Kulübeye Tıklat (Knock At The Cabin) filminde rol alırken de 145 kiloydum. O filmden sonra zayıflamaya başladım ve şimdi 105 kiloyum.'