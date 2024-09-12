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Marvel Filmlerinin Ünlü Oyuncusu 30 Kilo Verince Hayranları Şaşkınlığa Uğradı

Marvel Filmlerinin Ünlü Oyuncusu 30 Kilo Verince Hayranları Şaşkınlığa Uğradı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 08:50

Son filmi The Killer's Game'deki suikastçi rolüne hazırlanırken 30 kilo veren Dave Bautista hayranlarını şaşırttı. Hayranların ünlü oyuncunun kaslı fiziğiyle ilgili düşünceleri yerle bir oldu.

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Profesyonel güreşçilik kariyerini bırakıp oyunculuğa geçen Dave Bautista'yı tanımayan yoktur aranızda. 55 yaşındaki ünlü oyuncu en çok Guardians of the Galaxy serisindeki Drax rolüyle tanınıyor.

Profesyonel güreşçilik kariyerini bırakıp oyunculuğa geçen Dave Bautista'yı tanımayan yoktur aranızda. 55 yaşındaki ünlü oyuncu en çok Guardians of the Galaxy serisindeki Drax rolüyle tanınıyor.

Bautista iyi oyunculuğu bir yana en çok da iri ve kaslı fiziğiyle izleyenlerin dikkatini çekiyor desek yeridir. Ama son çıkan haberlere bakacak olursak bu fiziği elden gitmiş gibi...

Bautista iyi oyunculuğu bir yana en çok da iri ve kaslı fiziğiyle izleyenlerin dikkatini çekiyor desek yeridir. Ama son çıkan haberlere bakacak olursak bu fiziği elden gitmiş gibi...

Mirror'da yer alan habere göre ünlü oyuncu son filmi The Killer's Game'deki suikastçi rolüne hazırlanırken tam tamına 30 kilo vermiş.

Mirror'da yer alan habere göre ünlü oyuncu son filmi The Killer's Game'deki suikastçi rolüne hazırlanırken tam tamına 30 kilo vermiş.

Ünlü oyuncu bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada bu kilo verme hikayesini şu sözlerle açıklıyor:

Ünlü oyuncu bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada bu kilo verme hikayesini şu sözlerle açıklıyor:

'Bu filmde rol almak için çok zayıfladım. Galiba 19 yaşımdan beri en zayıf halim bu. Hayatımda en fazla 165 kiloya kadar çıkmıştım. Kulübeye Tıklat (Knock At The Cabin) filminde rol alırken de 145 kiloydum. O filmden sonra zayıflamaya başladım ve şimdi 105 kiloyum.'

Dave Bautista'nın son halini gören hayranlarsa şaşkın. Zira çoğu kişi ünlü oyuncunun hem profesyonel güreş kariyeri hem de Marvel yolculuğu boyunca güçlü fiziğini korumak için steroid kullandığını düşünüyordu. Bu fotoğraftan sonra ise bu algıları yerle bir oldu.

Dave Bautista'nın son halini gören hayranlarsa şaşkın. Zira çoğu kişi ünlü oyuncunun hem profesyonel güreş kariyeri hem de Marvel yolculuğu boyunca güçlü fiziğini korumak için steroid kullandığını düşünüyordu. Bu fotoğraftan sonra ise bu algıları yerle bir oldu.

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