Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Tam Bir Centilmen Filminin Konusu Nedir? Çağatay Ulusoy'un Yeni Filmi Tam Bir Centilmen Ne Zaman Yayınlanacak?

Tam Bir Centilmen Filminin Konusu Nedir? Çağatay Ulusoy'un Yeni Filmi Tam Bir Centilmen Ne Zaman Yayınlanacak?

Çağatay Ulusoy Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 01:39

Netflix'in OGM Pictures imzalı yeni filmi Tam Bir Centilmen için geri sayım başladı! Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'in rol aldığı filmin ilk görüntüleri, seyircileri bir hayli heyecanlandırdı. Filmin güçlü oyuncu kadrosu kadar, Saygın ile Nehir'in yollarının kesişme hikayesi de merak konusu oldu. Peki, Tam Bir Centilmen filminin konusu nedir? Tam Bir Centilmen filmi ne zaman, nerede yayınlanacak? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dışarıdan bakıldığında lüks ve ışıltılı bir dünyaya sahip olan ve adeta kadınların gözdesi Saygın'ın iç dünyasının derinlerine inmeye hazır olun!

Dışarıdan bakıldığında lüks ve ışıltılı bir dünyaya sahip olan ve adeta kadınların gözdesi Saygın'ın iç dünyasının derinlerine inmeye hazır olun!

Henüz yayına girmeden tüm gözleri üzerine çeken Tam Bir Centilmen filminin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Tarih duyurusuyla ve ilk görüntüleriyle seyircide merak uyandırmayı başaran filmin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturuyor. Filmin senaryosu ise Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor.

Tam Bir Centilmen Filminin Konusu Nedir?

Tam Bir Centilmen Filminin Konusu Nedir?

Tam Bir Centilmen filmi, sürdürdüğü göz kamaştırıcı hayatın içerisinde aslında büyük bir mutsuzlukla baş başa olan Saygın'ın hikayesini anlatıyor. Gerçek mutluluğu arayan Saygın, varlıklı kadınların gözdesi ve baştan çıkarıcısı olarak hayatımıza giriyor. Fakat derinlerdeki Saygın ve onun ışıltılı dış dünyası arasında bambaşka gizemler var. 

Hayatına girdiği her kadına istediklerini, hatta en içten arzularını ve çekinmeden kendisi olabilme şansını vaat eden Saygın, herkese kendini değerli hissettiriyor! Peki ya kendisine? İşte bu sorunun yanıtı bir anda hayatına giren Nehir ile tanışında önem kazanıyor.

Tam Bir Centilmen Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Tam Bir Centilmen Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Tam Bir Centilmen Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Tam Bir Centilmen Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Geri sayım başladı! Merakla beklenen Tam Bir Centilmen filmi, 26 Eylül 2024 tarihinde seyirci ile buluşacak. 

Tam Bir Centilmen Nereden İzlenir? 

Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı film, dünyaca ünlü dijital içerik platformu Netflix'te yayımlanacak.

İşte Karşınızda 'Centilmen' 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın