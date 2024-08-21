Tam Bir Centilmen Filminin Konusu Nedir? Çağatay Ulusoy'un Yeni Filmi Tam Bir Centilmen Ne Zaman Yayınlanacak?

Tam Bir Centilmen filmi, sürdürdüğü göz kamaştırıcı hayatın içerisinde aslında büyük bir mutsuzlukla baş başa olan Saygın'ın hikayesini anlatıyor. Gerçek mutluluğu arayan Saygın, varlıklı kadınların gözdesi ve baştan çıkarıcısı olarak hayatımıza giriyor. Fakat derinlerdeki Saygın ve onun ışıltılı dış dünyası arasında bambaşka gizemler var.

Hayatına girdiği her kadına istediklerini, hatta en içten arzularını ve çekinmeden kendisi olabilme şansını vaat eden Saygın, herkese kendini değerli hissettiriyor! Peki ya kendisine? İşte bu sorunun yanıtı bir anda hayatına giren Nehir ile tanışında önem kazanıyor.