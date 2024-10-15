Mavi Mağara Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Mavi Mağara Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Prime Video'nun yeni filmi Mavi Mağara için geri sayım başladı! Kerem Bürsin'in hem senaristliğini hem de oyunculuğunu üstlendiği filmin konusu ise sinema severlerin dikkatini çekti. Ay Yapım ve BraveBorn Films imzalı Mavi Mağara'nın güçlü oyuncu kadrosu ise çok konuşulacak. Peki, Mavi Mağara filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

İşte, detaylar...