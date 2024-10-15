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Mavi Mağara Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Mavi Mağara Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Mavi Mağara Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Mavi Mağara Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 14:07 Son Güncelleme: 15.10.2024 - 14:09

Prime Video'nun yeni filmi Mavi Mağara için geri sayım başladı! Kerem Bürsin'in hem senaristliğini hem de oyunculuğunu üstlendiği filmin konusu ise sinema severlerin dikkatini çekti. Ay Yapım ve BraveBorn Films imzalı Mavi Mağara'nın güçlü oyuncu kadrosu ise çok konuşulacak. Peki, Mavi Mağara filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? 

İşte, detaylar...

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Başrollerinde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın rol aldığı Mavi Mağara, gerçek aşkın sonsuzluğunu ispat etmeye hazırlanıyor!

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın rol aldığı Mavi Mağara, gerçek aşkın sonsuzluğunu ispat etmeye hazırlanıyor!

Kerem Bürsin'in hem oyuncu hem de senarist olarak karşımıza çıktığı film, Ay Yapım ve BraveBorn Films imzalı. Filmin senaryosu yetenekli oyuncu Kerem Bürsin ile birlikte Osman Kaya'nın kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.

Mavi Mağara Filminin Konusu Ne?

Mavi Mağara Filminin Konusu Ne?

Mavi Mağara filmi, deniz kuvvetlerinde görevli asker Cem (Kerem Bürsin) ile eşi Alara'nın (Devrim Özkan) romantik öyküsünü konu alıyor. Cem ve ölmekte olan eşi Alara'nın büyük aşkına şahit olacağımız filmde; Cem'in eşini kanserden kaybettikten sonra acıyla başa çıkma şeklini gözler önüne seriyor.  

Cem, Alara'ya bir gün birlikte gitmek için söz verdiği 'Mavi Mağara'ya doğru yola çıkıyor. Bu yolculukta ilişkilerinin her detayı ile birlikte gerçek aşkın sonsuz olduğuna dair sürprizler onu bekliyor.

Mavi Mağara Filminin Oyuncuları Kimler?

Mavi Mağara Filminin Oyuncuları Kimler?

  • Kerem Bürsin 

  • Devrim Özkan

  • Okan Yalabık 

  • Deniz Cengiz 

  • Ece Dizdar

  • Yüsra Geyik 

  • İdil Sivritepe 

  • Sabahattin Yakut

  • Alper Baytekin 

  • Temmuz Gürkan Karaca

Mavi Mağara Filmi Nerede Çekildi?

Mavi Mağara Filmi Nerede Çekildi?

Mavi Mağara filminin çekimleri İstanbul'da başladı, Kaş'ta devam etti. Filme ismini veren Kaş'ın 18 kilometre uzağındaki Mavi Mağara ve Kaş'ta yapılan çekimler, seyirciye eşsiz bir manzarada derin duygular yaşatıyor.

Mavi Mağara Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek? Nereden İzlenir?

Mavi Mağara Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek? Nereden İzlenir?

Cem'in Mavi Mağara'ya yolculuğu ve Alara ile Cem'in aşkına şahit olmak isteyenler için Mavi Mağara filmi 18 Ekim'de Prime Video Türkiye'de izleyici ile buluşacak.

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