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Sen Ağlama İstanbul Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sen Ağlama İstanbul Ne Zaman Başlayacak?

Sen Ağlama İstanbul Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sen Ağlama İstanbul Ne Zaman Başlayacak?

Star tv dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 11:14

Sezonun iddialı yapımlarından Sen Ağlama İstanbul, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacak olan dizinin görsel zenginliği ve İstanbul'un zarafeti eşliğinde nostaljik tarzı merak uyandırıyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul dizsinin konusu ne, oyuncuları kimler? Sen Ağlama İstanbul ne zaman başlayacak? 

İşte detaylar...

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Star TV ekranlarının hikayesiyle merak uyandıran dizisi Sen Ağlama İstanbul'un güçlü oyuncu kadrosu ve görsel zenginliği büyük ilgi gördü!

Star TV ekranlarının hikayesiyle merak uyandıran dizisi Sen Ağlama İstanbul'un güçlü oyuncu kadrosu ve görsel zenginliği büyük ilgi gördü!

Başlangıçta 'Şehrazat' adıyla olarak tanıtılan dizinin yeni ismi Sen Ağlama İstanbul oldu. OGM Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı otuyor.

Sen Ağlama İstanbul Dizisinin Konusu Nedir?

Sen Ağlama İstanbul Dizisinin Konusu Nedir?

Sen Ağlama İstanbul, imkansız bir aşkı konu alıyor! İstanbul'da geçen dönem dizisi, tıp fakültesinde okuyan genç ve güzel Şehrazat ile Ferhat'ın mutlu bir gelecek hayalleri ile süsleniyor. Ancak umut dolu gençlerin romantik hikayesi Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkum edilmesi ile altüst oluyor. 

Şehrazat, biricik sevdiğini darağacından kurtarmak için karanlık kimliği ile tanınan Büyükbey'den medet umuyor. Ancak Büyükbey'in bu iyiliğinin bir karşılığı olacak... Görünen o ki Büyükbey'in kızı Şirin ile yeğeni Kubat'ın mutsuz evliliği ve Büyükbey'in kurduğu imparatorluğu ne pahasına olursa olsun koruma isteği herkesin hayatını değiştirecek...

Sen Ağlama İstanbul Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Sen Ağlama İstanbul Dizisinin Oyuncuları Kimler?

  • İsmail Hacıoğlu

  • Simay Barlas

  • Aytaç Şaşmaz

  • Burcu Cavrar

  • Mehmet Çevik

  • Ayşegül Ünsal

  • Şehsuvar Aktaş

  • Özlem Tokaslan

  • Pınar Çağlar Gençtürk

  • Mert Denizmen

  • Yağmur Özbasmacı

  • Gökhan Bekletenler

  • Buse Giriftinoğlu

  • Nazlıcan Demir

  • Zeynep Dreyfi Zuhri

  • Batuhan Bayar

  • Sami Aksu

  • Halil Karaata

  • Merve Şeyma Zengin 

  • Tamer Levent

Sen Ağlama İstanbul Nerede Çekiliyor?

Sen Ağlama İstanbul Nerede Çekiliyor?

Hikayesi kadar İstanbul'un zarafetiyle de seyirciyi ekrana kilitleyecek olan Sen Ağlama İstanbul, megakentin tarihi dokusuyla ön plana çıkan semtlerinde çekiliyor. Çekimlerin gerçekleştiği semtler arasında Beyoğlu, Balat ve Fatih dikkat çekiyor.

Sen Ağlama İstanbul Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Sen Ağlama İstanbul Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Sen Ağlama İstanbul dizisinin uyarlama ya da gerçek bir hayat hikayesi olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Dizinin bizi geçmişe götürecek özgün senaryosu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın kaleminden çıkıyor.

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Sen Ağlama İstanbul Ne Zaman Başlıyor, Hangi Kanalda?

Sen Ağlama İstanbul Ne Zaman Başlıyor, Hangi Kanalda?

Sen Ağlama İstanbul, ilk bölümüyle 10 Aralık Salı günü Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

İşte, Sen Ağlama İstanbul'un Tanıtımı

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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