Sen Ağlama İstanbul Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sen Ağlama İstanbul Ne Zaman Başlayacak?

Sen Ağlama İstanbul, imkansız bir aşkı konu alıyor! İstanbul'da geçen dönem dizisi, tıp fakültesinde okuyan genç ve güzel Şehrazat ile Ferhat'ın mutlu bir gelecek hayalleri ile süsleniyor. Ancak umut dolu gençlerin romantik hikayesi Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkum edilmesi ile altüst oluyor.

Şehrazat, biricik sevdiğini darağacından kurtarmak için karanlık kimliği ile tanınan Büyükbey'den medet umuyor. Ancak Büyükbey'in bu iyiliğinin bir karşılığı olacak... Görünen o ki Büyükbey'in kızı Şirin ile yeğeni Kubat'ın mutsuz evliliği ve Büyükbey'in kurduğu imparatorluğu ne pahasına olursa olsun koruma isteği herkesin hayatını değiştirecek...