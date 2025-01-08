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Adsız Aşıklar Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Adsız Aşıklar Ne Zaman Yayınlanacak?

Adsız Aşıklar Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Adsız Aşıklar Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 12:03

Cumartesi Film imzalı yeni dizi Adsız Aşıklar, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosu ile seyricinin ilgisini çekmeyi başardı. Netflix'in iddialı yapımı Halit Ergenç, Funda Eryiğit ve Rıza Kocaoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getirdi. Teoman'ın da konuk oyunlar arasında yer aldığı dizide aşkın bambaşka bir boyuttan ele alındığı 'Aşk Hastanesi' bizi bekliyor. Peki, Adsız Aşıklar dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Adsız Aşıklar nereden izlenir, ne zaman yayınlanacak? 

İşte, detaylar...

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Netflix'in yeni dizisi Adsız Aşıklar, güçlü oyuncu kadrosu ile merak uyandırırken "Aşk bir hastalık mı, yoksa şifa mı?" sorusunu akıllara getiriyor.

Netflix'in yeni dizisi Adsız Aşıklar, güçlü oyuncu kadrosu ile merak uyandırırken "Aşk bir hastalık mı, yoksa şifa mı?" sorusunu akıllara getiriyor.

Cumartesi Film imzalı iddialı yapım Başar Başaran'ın kaleminden çıkıyor, dizinin yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay oturuyor.

Adsız Aşıklar Dizisinin Konusu Ne?

Adsız Aşıklar Dizisinin Konusu Ne?

Adsız Aşıklar dizisinde hikayemiz, aşka güvenini uzun zaman önce kaybeden Cem'in 'Aşk Hastanesi'ni kurmasıyla başlıyor. Cem'e göre aşk, insanlığın yakalanabileceği en büyük hastalıklardan biri... Hazal için ise aşk dünyayı kurtaracak olan yegane güç! İşte bu iki zıt bakış açısı arasında 'Aşk bir hastalık mıdır, yoksa şifa mıdır?' birlikte öğreneceğiz. 

Aşk Hastanesi'nde yolları kesişen Cem ve Hazal'ın hikayesi beklenmedik bir yola girecek! Ünlü bir yazar ve aşk doktoru olan Cem karakterine hayat veren Halit Ergenç ile psikolog Hazal karakteriyle aşka bakış açımızı sorgulamamıza neden olacak Funda Eryiğit seyirciyi ekrana kilitleyecek. Bakalım bu hikayenin kazananı kim olacak? Cem mi kazanacak, Hazal mı? Ya da aşk mı?..

Adsız Aşıklar Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Adsız Aşıklar Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Halit Ergenç

  • Funda Eryiğit

  • Rıza Kocaoğlu

  • Zerrin Nişancı

  • Selçuk Borak

  • İdil Fırat

  • Ceren Benderlioğlu

  • Seda Akman 

  • Beril Kayar

Adsız Aşıklar Dizisinin Konuk Oyunları

  • Teoman

  • Cansel Elçin

  • Cemre Ebüzziya

  • Erdem Şenocak

  • Erdem Kaynarca

  • Yetkin Dikinciler

  • Efe Tunçer

  • Sedef Avcı

Adsız Aşıklar Ne Zaman Yayınlanacak?

Adsız Aşıklar Ne Zaman Yayınlanacak?

Halit Ergenç, Funda Eryiğit ve Rıza Kocaoğlu gibi yetenekli oyuncuları başrollerinde bir araya getiren Adsız Aşıklar 16 Ocak 2025'te başlıyor.

Adsız Aşıklar Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

Adsız Aşıklar Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

Adsız Aşıklar dizisi 16 Ocak 2025'te sadece Netflix'te yayınlanacak. Dizinin ilk sezonu için geri sayım başladı!

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Adsız Aşıklar Dizisi Kaç Bölümden Oluşuyor?

Adsız Aşıklar Dizisi Kaç Bölümden Oluşuyor?

Netflix'in heyecan yaratan senaryosu ile tüm gözleri üzerine çeken dizisi Adsız Aşıklar, 8 bölümden oluşuyor. Dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İşte, Adsız Aşıklar dizisinin fragmanı I "Aşık mı oldun?" 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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