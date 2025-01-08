Adsız Aşıklar Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Adsız Aşıklar Ne Zaman Yayınlanacak?

Adsız Aşıklar dizisinde hikayemiz, aşka güvenini uzun zaman önce kaybeden Cem'in 'Aşk Hastanesi'ni kurmasıyla başlıyor. Cem'e göre aşk, insanlığın yakalanabileceği en büyük hastalıklardan biri... Hazal için ise aşk dünyayı kurtaracak olan yegane güç! İşte bu iki zıt bakış açısı arasında 'Aşk bir hastalık mıdır, yoksa şifa mıdır?' birlikte öğreneceğiz.

Aşk Hastanesi'nde yolları kesişen Cem ve Hazal'ın hikayesi beklenmedik bir yola girecek! Ünlü bir yazar ve aşk doktoru olan Cem karakterine hayat veren Halit Ergenç ile psikolog Hazal karakteriyle aşka bakış açımızı sorgulamamıza neden olacak Funda Eryiğit seyirciyi ekrana kilitleyecek. Bakalım bu hikayenin kazananı kim olacak? Cem mi kazanacak, Hazal mı? Ya da aşk mı?..