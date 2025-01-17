Hakan Gence de MasterChef Şampiyonu Onur'a Beyza'yı Sordu: "Gurbetteydik Kanım Isındı!"
Hakan Gence de MasterChef Şampiyonu Onur'a Beyza'yı Sordu: "Gurbetteydik Kanım Isındı!"
MasterChef Türkiye büyük finali ile sona erdi. MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin oldu. Yarışma bitti ama sezona damgasını vuran aşk iddiaları bitmedi. Onur şampiyonluğun ardından katıldığı bir magazin programında 'Beyza ile birlikte miydiniz?' sorusuna yanıt vermişti. Hürriyet için verdiği röportajda da Hakan Gence'nin sorusu Beyza'ydı. Onur, 'Aşk yok, arkadaşız. Gurbetteydik, kanım ısındı.' diye konuştu.
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MasterChef Türkiye büyük finali ile sona erdi. MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin oldu. Yarışma bitti ama sezona damgasını vuran aşk iddiaları bitmedi.
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MasterChef şampiyonu Onur, birçok kanala röportaj vermeye başladı, medyanın ise öğrenmek istediği tek şey var: Beyza!
MasterChef 2024 sezonuna Beyza ile Onur aşk iddiaları damgasını vurmuştu. Hatta OnBey hayranları oluştu, sezon boyunca yarışmacılara büyük destek verdi.
İkili yarışma boyunca aşk iddialarını ne yalanladı, ne de kabul etti. Yarışma bitti, Onur çıktığı bir magazin programında Beyza ile ilgili "Arkadaşız" demişti.
Hürriyet'e röportaj veren Onur'a, Hakan Gence de Beyza'yı sordu. Onur, "Aşk yok, arkadaşız. Yarışmada ikimizde gurbetten gelmiştik. O da gurbetçi olduğu için kanım ısındı." dedi.
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Şu anda hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Onur, eski sevgilisinden 1-2 sene önce ayrıldığını açıkladı.
Eski sevgilisi ile ilgili de "Bana henüz mesaj atmadı ama ben dönmeyi düşünmüyorum." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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