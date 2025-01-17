Hakan Gence de MasterChef Şampiyonu Onur'a Beyza'yı Sordu: "Gurbetteydik Kanım Isındı!"

MasterChef Türkiye büyük finali ile sona erdi. MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin oldu. Yarışma bitti ama sezona damgasını vuran aşk iddiaları bitmedi. Onur şampiyonluğun ardından katıldığı bir magazin programında 'Beyza ile birlikte miydiniz?' sorusuna yanıt vermişti. Hürriyet için verdiği röportajda da Hakan Gence'nin sorusu Beyza'ydı. Onur, 'Aşk yok, arkadaşız. Gurbetteydik, kanım ısındı.' diye konuştu.