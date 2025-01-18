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Konseyi Terk Etti: Survivor'a Adem'in Çileden Çıktığı Anlar Damga Vurdu!

Konseyi Terk Etti: Survivor'a Adem'in Çileden Çıktığı Anlar Damga Vurdu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.01.2025 - 18:15

Survivor 2025 sezonu tüm heyecanı ile devam ediyor. Yeni sezonda, Survivor'da gözlerimizin aradığı Adem de yarışmacı olarak yer aldı. Ancak onu daha önceki sezonlarda hiç böyle görmedik. Survivor'ın yeni bölümünde Almeda ile kavga eden Adem'in konseyde çıldırdığı anlar herkesi şoke etti.

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tv8'in sevilen yarışma programı Survivor, 2025 sezonu ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Her yeni bölümde ayrı bir olay izlediğimiz Survivor'a bu kez Almeda ve Adem kavgası damgasını vurdu.

tv8'in sevilen yarışma programı Survivor, 2025 sezonu ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Her yeni bölümde ayrı bir olay izlediğimiz Survivor'a bu kez Almeda ve Adem kavgası damgasını vurdu.

Survivor'da izlemeye alışkın olduğumuz Adem'i ilk defa yayınlanan fragmanda böyle gördük.

Survivor'da izlemeye alışkın olduğumuz Adem'i ilk defa yayınlanan fragmanda böyle gördük.

Sevilen yarışmacı adeta çileden çıktı. Almeda'nın konuşmalarına tepki gösteren Adem'in konseyi terk ettiği anlar herkesi şaşırttı.

Sevilen yarışmacı adeta çileden çıktı. Almeda'nın konuşmalarına tepki gösteren Adem'in konseyi terk ettiği anlar herkesi şaşırttı.

İşte yarışmadaki o gergin anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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