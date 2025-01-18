Konseyi Terk Etti: Survivor'a Adem'in Çileden Çıktığı Anlar Damga Vurdu!
Konseyi Terk Etti: Survivor'a Adem'in Çileden Çıktığı Anlar Damga Vurdu!
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tv8'in sevilen yarışma programı Survivor, 2025 sezonu ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Her yeni bölümde ayrı bir olay izlediğimiz Survivor'a bu kez Almeda ve Adem kavgası damgasını vurdu.
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Survivor'da izlemeye alışkın olduğumuz Adem'i ilk defa yayınlanan fragmanda böyle gördük.
Sevilen yarışmacı adeta çileden çıktı. Almeda'nın konuşmalarına tepki gösteren Adem'in konseyi terk ettiği anlar herkesi şaşırttı.
İşte yarışmadaki o gergin anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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