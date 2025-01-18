Konseyi Terk Etti: Survivor'a Adem'in Çileden Çıktığı Anlar Damga Vurdu!

Survivor 2025 sezonu tüm heyecanı ile devam ediyor. Yeni sezonda, Survivor'da gözlerimizin aradığı Adem de yarışmacı olarak yer aldı. Ancak onu daha önceki sezonlarda hiç böyle görmedik. Survivor'ın yeni bölümünde Almeda ile kavga eden Adem'in konseyde çıldırdığı anlar herkesi şoke etti.