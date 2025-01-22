Kuruluş Osman Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kuruluş Osman Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Bolu'da 21 Ocak günü gerçekleşen otel faciasının ardından televizyon ekranlarında yayınlanması beklenen Bahar ve Sen Ağlama İstanbul dizileri yayın akışından çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak Çarşamba günü ulusal yas ilan etmesinin ardından Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor ve Bir Gece Masalı da iptal edilmişti.

22 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak dizilerin yeni bölümlerinin yayın akışından çıkarılıp çıkarılmayacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman yayınlanacak mı merak konusu olmaya başladı. Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

İşte tüm detaylar...