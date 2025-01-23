Dünyanın En Büyük Otel Yangınları! İnsanlık Tarihine Damga Vuran Acı Kayıplar

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de tüm Türkiye'yi yasa boğan bir facia yaşandı. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın, Türkiye tarihinin en ölümcül otel yangılarından biri olarak kayıtlara geçti. Yangın aynı zamanda dünya tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı yangınların da arasındaydı.

Bu yüzden insanlık tarihi boyunca tanıklık ettiğimiz facialardan bazılarını yeniden hatırladık. İşte dünyayı yasa boğan, kimi eyalet ve ülkelerin bina yönetmeliklerinin değişimine neden olan dünyanın en ölümcül otel yangınları

Dünyanın dört bir yanından insanlık dramları...