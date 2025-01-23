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Dünyanın En Büyük Otel Yangınları! İnsanlık Tarihine Damga Vuran Acı Kayıplar

Dünyanın En Büyük Otel Yangınları! İnsanlık Tarihine Damga Vuran Acı Kayıplar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 15:24

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de tüm Türkiye'yi yasa boğan bir facia yaşandı. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın, Türkiye tarihinin en ölümcül otel yangılarından biri olarak kayıtlara geçti. Yangın aynı zamanda dünya tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı yangınların da arasındaydı.

Bu yüzden insanlık tarihi boyunca tanıklık ettiğimiz facialardan bazılarını yeniden hatırladık. İşte dünyayı yasa boğan, kimi eyalet ve ülkelerin bina yönetmeliklerinin değişimine neden olan dünyanın en ölümcül otel yangınları 

Dünyanın dört bir yanından insanlık dramları...

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1971 yılının Noel sabahı, Seul'deki 21 katlı Daeyeongak Oteli'nde korkunç bir yangın çıktı.

1971 yılının Noel sabahı, Seul'deki 21 katlı Daeyeongak Oteli'nde korkunç bir yangın çıktı.

Yangından sadece 2 yıl önce açılan Daeyeongak Oteli, Noel Arifesini geçiren yerliler ve yabancı turistlerle doluydu. Yaklaşık 8 saatte söndürülen yangında 100'den fazla kişi kurtarılmış olsa da 'The Korea Herald' gazetesinin ertesi günkü manşetleri korkunç trajediyi gözler önüne seriyordu. 

Daeyeongak Otel'de 25 Aralık 1971'de 191 kişi hayatını kaybetti. Ve yangın dünyanın en ölümcül otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.

1946'da Atlanta'daki Winecoff Oteli'nde ABD tarihinin en kötü yangınlarından biri çıktı!

1946'da Atlanta'daki Winecoff Oteli'nde ABD tarihinin en kötü yangınlarından biri çıktı!

Winecoff Oteli 1913'te 176 Peachtree Caddesi'nde açıldığı tarihte 'Yüzde 100 yangına dayanıklı olduğu' iddia edilmişti. Bu yüzden otelde yangın alarmlarına, yangın söndürme sistemlerine ve yangın merdivenlerine gerek bile yok denilmişti. Ancak 7 Aralık 1946'te ABD tarihinin en kötü otel yangınından biri Winecoff'ta çıktı ve 119 kişinin ölümüne neden oldu. 

Yangın sabah 03:30 sıralarında üçüncü katta başladığında, yangın merdivenleri 15 katlı otelin yalnızca yedinci katına kadar ulaşıyordu. Oteldeki yangında hayatını kaybedenler arasında gençlik konferansı için şehre gelen 30 genç de vardı. 

Winecoff Oteli yangını, ülke genelinde bina yönetmeliklerinin değişmesine neden olan.

1986'da Porto Riko'daki Dupont Plaza Otel'in balo salonunda yılbaşı gecesinde onlarca insanın sonu olan bir yangın çıktı.

1986'da Porto Riko'daki Dupont Plaza Otel'in balo salonunda yılbaşı gecesinde onlarca insanın sonu olan bir yangın çıktı.

1986 yılının 31 Aralık'ında Porto Riko, San Juan'daki Dupont Plaza Oteli ve Kumarhanesi o geceki gala için hazırlanıyordu. O yılbaşı gecesi hiç kimsenin hayal ettiği gibi olmadı. 

Saat 15:30 civarında, Dupont Plaza Otel ve Kumarhanesi'nin güney balo salonunda çıkan yangın hızla lobi ve kumarhane alanlarına yayıldı ve 98 kişinin ölümüne neden oldu.

1899'daki St Patrick Günü'nde Manhattan'ın Beşinci Caddesi'ndeki Windsor Hotel'de kahredem bir yangın çıktı.

1899'daki St Patrick Günü'nde Manhattan'ın Beşinci Caddesi'ndeki Windsor Hotel'de kahredem bir yangın çıktı.

Windsor Hotel, Manhattan'ın Beşinci Caddesi'ndeki 46. ve 47. Sokaklar arasında 1873'te inşa edildi. New York Times'a göre Hotel, değerli bir gayrimenkul alanını işgal ediyordu. 1890'larda ise Windsor Hotel, 'New York'taki en konforlu ve ev gibi otel' olarak tanımlandı. Sadece dokuz yıl sonra Windsor, 86 can kaybına neden olan için için yanan bir enkaza dönüştü. 

17 Mart 1899'da St. Patrick Günü'nde saat 15.00 civarında çıkan yangın o kadar hızlı yayıldı ki 15.40'ta otelin geniş ön duvar çöktü. Yangının başlamasından 50 dakika sonra, neredeyse bir moloz yığını olmuştu.

Nevada, Paradise'deki Las Vegas Strip'te bulunan MGM Grand Hotel'de 1980 yılında eyalet kararlarını değiştiren bir yangın meydana geldi.

Nevada, Paradise'deki Las Vegas Strip'te bulunan MGM Grand Hotel'de 1980 yılında eyalet kararlarını değiştiren bir yangın meydana geldi.

Nevada, Paradise'deki Las Vegas Strip'te bulunan MGM Grand Hotel and Casino'da 21 Kasım 1980'de yangın çıktı. Hotelin birinci katındaki restoranlardan birinin soğutulmuş pasta vitrininden başladı. Yangın, tatil köyünün kumarhanesini sardı ve duman otel kulesine doğru ilerledi. Yangında çoğu insan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. 

85 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası eyalet ve ilçe meclisinde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Tüm otellerin ve yüksek binaların her odada yangın söndürme sistemleri, duman dedektörleri ve çıkış haritaları olmasına karar verildi.

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1997'de. Jomtien Plajı'nın kuzey ucundaki 450 odalı lüks Royal Jomtien Resort Hotel'de arızalanan sıvı propan gazı silindiri sonucu yangın çıktı.

1997'de. Jomtien Plajı'nın kuzey ucundaki 450 odalı lüks Royal Jomtien Resort Hotel'de arızalanan sıvı propan gazı silindiri sonucu yangın çıktı.

Bangkok'un 110 kilometre güneyinde bulunan Jomtien Plajı'nın kuzey ucundaki 17 katlı ve 450 odalı Royal Jomtien Resort Hotel'de 11 Temmuz 1997'de korkunç bir arıza meydana geldi. Hotelin zemin katında yer alan büfedeki arızalı bir sıvı propan gazı silindiri yüzünden saat 10.20'de yangın çıktı. Yangın tüm katlarda 12 saat boyunca devam etti ve 91 kişinin ölümüne neden oldu.

1883 sabahında Michigan Caddesi'ndeki Newhall House Hotel'de ahşap asansör boşluğunda yangın çıktı.

1883 sabahında Michigan Caddesi'ndeki Newhall House Hotel'de ahşap asansör boşluğunda yangın çıktı.

10 Ocak 1883 tarihinde ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Milwaukee şehrindeki Newhall House Hotel'deki yangın, alevlerin yukarı doğru yayılmasına izin veren ahşap asansör boşluğundan kaynaklandı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

979'da İspanya'nın Aragon kentindeki Zaragoza'da bulunan beş yıldızlı Corona de Aragón Oteli'nde yangın çıktı.

979'da İspanya'nın Aragon kentindeki Zaragoza'da bulunan beş yıldızlı Corona de Aragón Oteli'nde yangın çıktı.

12 Temmuz 1979'da 76 can alan Corona de Aragón yangınında 300 kayıtlı misafir vardı. 10 katlı otelden yaklaşık 200 misafir tahliye edildi, fakat misafirlerden pek çoğu çarşaf iplerinden aşağı inmeye çalıştılar ve kimileri çocukları pencerelerden itfaiyecilerin ağlarına fırlatmak zorunda kaldılar.

Olay sırasında otelde General Franco'nun ailesinin üst düzey üyeleri Carmen Polo, Carmen Franco y Polo ve Cristóbal Martínez Bordiú'nun yanı sıra yangında beşi ölen çok sayıda üst düzey askeri personel konaklıyordu.

La Salle Caddesi ile Madison Caddesi'nin kuzeybatı köşesinde bulunan tarihi La Salle Hotel'de de acı kayıpların yaşandığı bir yangın meydana geldi.

La Salle Caddesi ile Madison Caddesi'nin kuzeybatı köşesinde bulunan tarihi La Salle Hotel'de de acı kayıpların yaşandığı bir yangın meydana geldi.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago şehrinin Chicago Loop semtindeki, Holabird & Roche tarafından tasarlanan ve 1909 yılında açılan La Salle Hotel, 23 katlı ve 1.000 odalıydı.1946 yılında çıkan büyük bir yangından sonra otel yenilendi ve 1947 yılında yeniden açıldı. Yangında 61 kişi hayatını kaybeti.

21 Ocak 2025 tarihinde Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facia yaşandı.

21 Ocak 2025 tarihinde Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facia yaşandı.

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının acı verici detaylarını ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız hakkında detaylı bilgiyi haberlerimizde bulabilirsiniz. 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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