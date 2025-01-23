Dünyanın En Büyük Otel Yangınları! İnsanlık Tarihine Damga Vuran Acı Kayıplar
Dünyanın En Büyük Otel Yangınları! İnsanlık Tarihine Damga Vuran Acı Kayıplar
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de tüm Türkiye'yi yasa boğan bir facia yaşandı. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın, Türkiye tarihinin en ölümcül otel yangılarından biri olarak kayıtlara geçti. Yangın aynı zamanda dünya tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı yangınların da arasındaydı.
Bu yüzden insanlık tarihi boyunca tanıklık ettiğimiz facialardan bazılarını yeniden hatırladık. İşte dünyayı yasa boğan, kimi eyalet ve ülkelerin bina yönetmeliklerinin değişimine neden olan dünyanın en ölümcül otel yangınları
Dünyanın dört bir yanından insanlık dramları...
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1971 yılının Noel sabahı, Seul'deki 21 katlı Daeyeongak Oteli'nde korkunç bir yangın çıktı.
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1946'da Atlanta'daki Winecoff Oteli'nde ABD tarihinin en kötü yangınlarından biri çıktı!
1986'da Porto Riko'daki Dupont Plaza Otel'in balo salonunda yılbaşı gecesinde onlarca insanın sonu olan bir yangın çıktı.
1899'daki St Patrick Günü'nde Manhattan'ın Beşinci Caddesi'ndeki Windsor Hotel'de kahredem bir yangın çıktı.
Nevada, Paradise'deki Las Vegas Strip'te bulunan MGM Grand Hotel'de 1980 yılında eyalet kararlarını değiştiren bir yangın meydana geldi.
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1997'de. Jomtien Plajı'nın kuzey ucundaki 450 odalı lüks Royal Jomtien Resort Hotel'de arızalanan sıvı propan gazı silindiri sonucu yangın çıktı.
1883 sabahında Michigan Caddesi'ndeki Newhall House Hotel'de ahşap asansör boşluğunda yangın çıktı.
979'da İspanya'nın Aragon kentindeki Zaragoza'da bulunan beş yıldızlı Corona de Aragón Oteli'nde yangın çıktı.
La Salle Caddesi ile Madison Caddesi'nin kuzeybatı köşesinde bulunan tarihi La Salle Hotel'de de acı kayıpların yaşandığı bir yangın meydana geldi.
21 Ocak 2025 tarihinde Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facia yaşandı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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