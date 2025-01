Dünyanın En Büyük Otel Yangınları! İnsanlık Tarihine Damga Vuran Acı Kayıplar

Windsor Hotel, Manhattan'ın Beşinci Caddesi'ndeki 46. ve 47. Sokaklar arasında 1873'te inşa edildi. New York Times'a göre Hotel, değerli bir gayrimenkul alanını işgal ediyordu. 1890'larda ise Windsor Hotel, 'New York'taki en konforlu ve ev gibi otel' olarak tanımlandı. Sadece dokuz yıl sonra Windsor, 86 can kaybına neden olan için için yanan bir enkaza dönüştü.

17 Mart 1899'da St. Patrick Günü'nde saat 15.00 civarında çıkan yangın o kadar hızlı yayıldı ki 15.40'ta otelin geniş ön duvar çöktü. Yangının başlamasından 50 dakika sonra, neredeyse bir moloz yığını olmuştu.