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Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül Adliyeye Sevk Edildi

Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül Adliyeye Sevk Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2025 - 16:29

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 14 kişi gözaltında. 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi. Ergül’ün ifadesi alınmaya başlayacak.

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Bolu Kartalkaya’da otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesine yönelik soruşturma sürüyor. Yangınla ilgili gözaltı sayısı 14’e yükseldi. Soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi.

Bolu Kartalkaya’da otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesine yönelik soruşturma sürüyor. Yangınla ilgili gözaltı sayısı 14’e yükseldi. Soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Ergül'ün ifadesinin bugün alınması bekleniyor. Öte yandan yangın faciasıyla ilgili , İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nden akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

Adliyeye sevk edilen Ergül'ün ifadesinin bugün alınması bekleniyor. Öte yandan yangın faciasıyla ilgili , İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nden akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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