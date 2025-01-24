Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül Adliyeye Sevk Edildi
Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül Adliyeye Sevk Edildi
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Bolu Kartalkaya’da otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesine yönelik soruşturma sürüyor. Yangınla ilgili gözaltı sayısı 14’e yükseldi. Soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi.
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Adliyeye sevk edilen Ergül'ün ifadesinin bugün alınması bekleniyor. Öte yandan yangın faciasıyla ilgili , İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nden akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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