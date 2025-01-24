SGK Duyurdu: Artık Erkekler de Dul Maaşı Alacak
SGK Duyurdu: Artık Erkekler de Dul Maaşı Alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçiriyor. Yeni uygulamayla birlikte dul maaşı, artık sadece kadınlara değil, belirli koşulları sağlayan erkeklere de verilecek.
İşte artık erkeklerinde alabileceği dul maaşı hakkındaki tüm detaylar…
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), toplumsal eşitlik adına önemli bir düzenlemeye gitti.
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Düzenleme ile dul maaşı uygulaması erkekleri de kapsayacak şekilde genişletildi.
Daha önce yalnızca kadınlara tanınan bu hak, artık eşini kaybeden ve gerekli koşulları sağlayan erkeklere de sunulacak.
Yeni düzenlemeyle dul maaşı alabilmek için, vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu şartı karşılayan herkes, yaş sınırlaması olmaksızın SGK’ya başvurabiliyor.
Dul maaşı, vefat eden eşin sigorta statüsü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve aldığı maaşa göre hesaplanıyor. Örneğin, eşinin maaşının %50’sini alan bir birey bu oranda gelir elde ediyor. 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşına yapılan zam, dul ve yetim maaşlarına da yansıdı.
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Yeni düzenlemeyle dul maaşı almak isteyen erkekler, gerekli belgelerle birlikte SGK müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Başvuruda, vefat eden eşin sigorta bilgileri ve prim ödeme geçmişi detaylı olarak inceleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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