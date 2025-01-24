Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gazeteci Deniz Arman Hayatını Kaybetti

Gazeteci Deniz Arman Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.01.2025 - 12:32 Son Güncelleme: 24.01.2025 - 13:00

Gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman, 64 yaşında hayatını kaybetti. Deniz Arman, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Çam Sakura Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Arman'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Beşiktaş Vişnezade Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman 64 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman 64 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Deniz Arman hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Deniz Arman hayatını kaybetti.

Arman'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Beşiktaş Vişnezade Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Arman'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Beşiktaş Vişnezade Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
51
15
8
8
7
5
5
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın