Deniz Arman Kimdir? Gazeteci Deniz Arman'ın Hastalığı Neydi, Neden Öldü?
Deniz Arman Kimdir? Gazeteci Deniz Arman'ın Hastalığı Neydi, Neden Öldü?
Gazeteci ve spiker Deniz Arman hayatını kaybetti. Uzun yıllar ekranların haber yüzü olan Arman, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Show TV, Star TV ve Kanal D ekranlarında tanıdığımız Deniz Arman'ın kim olduğu ve hastalığının ne olduğu ise merak edildi. Peki Deniz Arman kimdir? Deniz Arman'ın hastalığı neydi?
İşte, detaylar...
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Deniz Arman Kimdir?
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Deniz Arman'ın Gazetecilik Kariyeri
Deniz Arman'ın Eşi ve Ailesi
Deniz Arman Öldü mü? Hastalığı Neydi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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