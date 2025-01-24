Deniz Arman Kimdir? Gazeteci Deniz Arman'ın Hastalığı Neydi, Neden Öldü?

Deniz Arman, kariyerine henüz öğrencilik yıllarında 'espri düşünürlüğü' ile başladı. Gırgır ve Fırt Dergisinde görev aldı.

Gazetecilik kariyerine ise 1985 yılında Milliyet Gazetesi'nde başladı. Burada muhabirlik yapan Arman, ekonomi servisindeydi. Daha sonra Milliyet dış haberler servisinde Mehmet Ali Birand ile çalıştı. 1991 yılında Milliyet'ten ayrıldı ve 1992 yılında Show TV'ye geçti.

İlk kez Show TV'de haber sunmaya başlayan ünlü gazeteci, 1996 yılında Star TV'ye geçti. Bir yıl sonra burada haber müdürü oldu ve haber sunmaya başladı. 1999 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı ve aynı zamanda Star'dan ayrılıp Show TV'ye geçti. 2000 yılında ise hem Show hem Akşam gazetesi ile yollarını ayırdı ve Habertürk'e geçti.

2003 yılında Vatan gazetesinde yerini alan Deniz Arman, 2005 yılından itibaren Kanal D'de çalıştı. Kanal D bünyesinde hafta sonu haber sunuculuğu ve haber genel yayın yönetmeliği yaptı.