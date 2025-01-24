Müge Anlı Tutuklamayı Canlı Yayında Açıkladı: Müge Anlı’ya Ölüm Büyüsü Yaptığını Söyleyen Üfürükçü Tutuklandı
Müge Anlı Tutuklamayı Canlı Yayında Açıkladı: Müge Anlı’ya Ölüm Büyüsü Yaptığını Söyleyen Üfürükçü Tutuklandı
Kaynak: https://www.atv.com.tr/muge-anli-ile-...
ATV’de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında işlenen ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturan üfürükçü olayında bugün sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'yı 'ölüm büyüsü' ile tehdit eden Gönül Derman Aytimur, geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Müge Anlı, milyonların yakından takip ettiği olaydaki gelişmeleri canlı yayında aktardı ve kendisine ‘ölüm büyüsü’ yaptığını iddia eden üfürükçünün tutuklandığını açıkladı.
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Kendisini 'manevi danışman' olarak tanıtan Gönül Derman Aytimur'un insanların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyordu.
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Müge Anlı'nın şarlatan olarak tanımladığı sözde üfürükçü kadın"Mehdi azamın hizmetçisiyim" iddiasında bulundu.
Üfürükçü Aytimur, Anlı'ya 'ölüm büyüsü' yapmakla tehdit etmişti.
Aytimur'un müridinin canlı yayında koltuğun arasına büyü sıkıştırdığı iddiası büyük yankı buldu.
Müge Anlı önceki gün gözaltına alınan sözde üfürükçünün dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle tutuklandığını açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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avada kedavra 🪄 ✨🪄
yangın haberi üçüncü sıraya gerilemiş hay sizin gibi gazeteciyi haberciyi
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