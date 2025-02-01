Yaratıcılık Denince de Jinil Park: Çizim Gibi Görünen ve Çelik Tellerden Yapılan Masa Sandalyeler

Eski ve birbirini tekrar eden tasarımlar görmekten sizler de sıkılmadınız mı? İşte şimdi Jinil Park adlı tasarımcının harika çalışmasıyla karşınızdayız. Jinil Park, iki sandalye, iki lamba ve bir masadan oluşan koleksiyonuyla dünya çapında etki yaratmayı başaranlardan. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: Listelistcom
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Eskiz defterinde çizimler yaparken bu fikri hayata geçirmeye karar veriyor.
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Ardından ise çelik tellerin birbirine kaynaklanmasıyla muazzam sonuçlar elde ediyorlar.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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