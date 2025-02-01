Yaratıcılık Denince de Jinil Park: Çizim Gibi Görünen ve Çelik Tellerden Yapılan Masa Sandalyeler

Eski ve birbirini tekrar eden tasarımlar görmekten sizler de sıkılmadınız mı? İşte şimdi Jinil Park adlı tasarımcının harika çalışmasıyla karşınızdayız. Jinil Park, iki sandalye, iki lamba ve bir masadan oluşan koleksiyonuyla dünya çapında etki yaratmayı başaranlardan. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: Listelistcom