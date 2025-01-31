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İçerik Üreticisi Ceren Morova’dan Tekte Tanıyacağınız Süslü Teyze Parodisi

İçerik Üreticisi Ceren Morova’dan Tekte Tanıyacağınız Süslü Teyze Parodisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.01.2025 - 16:01

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada başladığı günden bu yana oyunculuğuyla beğenileri toplayan Ceren Morova, yine harika bir tipleme ile karşımızda. Köpek sahibi olan sarı saçlı tatlı teyzelerimizi bilirsiniz. İçerik üreticisi de ses tonuna kadar “cuk” diyeceğiniz bir taklit yapmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Kimileri dünyalar tatlısı olsa da, kimileri pek de sohbet etmeyi sevmeyebiliyor.

Kimileri dünyalar tatlısı olsa da, kimileri pek de sohbet etmeyi sevmeyebiliyor.

Ceren Morova da harika oyunculuğuyla bizzat bize o teyzelerden biri olmuştu.

Ceren Morova da harika oyunculuğuyla bizzat bize o teyzelerden biri olmuştu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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