İçerik Üreticisi Ceren Morova’dan Tekte Tanıyacağınız Süslü Teyze Parodisi

Sosyal medyada başladığı günden bu yana oyunculuğuyla beğenileri toplayan Ceren Morova, yine harika bir tipleme ile karşımızda. Köpek sahibi olan sarı saçlı tatlı teyzelerimizi bilirsiniz. İçerik üreticisi de ses tonuna kadar “cuk” diyeceğiniz bir taklit yapmıştı. Gelin detaylara geçelim.
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Kimileri dünyalar tatlısı olsa da, kimileri pek de sohbet etmeyi sevmeyebiliyor.
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Ceren Morova da harika oyunculuğuyla bizzat bize o teyzelerden biri olmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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