İçerik Üreticisi Ceren Morova’dan Tekte Tanıyacağınız Süslü Teyze Parodisi

Sosyal medyada başladığı günden bu yana oyunculuğuyla beğenileri toplayan Ceren Morova, yine harika bir tipleme ile karşımızda. Köpek sahibi olan sarı saçlı tatlı teyzelerimizi bilirsiniz. İçerik üreticisi de ses tonuna kadar “cuk” diyeceğiniz bir taklit yapmıştı. Gelin detaylara geçelim.