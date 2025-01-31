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TikTok Akımına Katılmak İsteyen Çift Talihsiz Bir Kaza Yaşadı: Genç Kadın Kendini Yerde Buldu

TikTok Akımına Katılmak İsteyen Çift Talihsiz Bir Kaza Yaşadı: Genç Kadın Kendini Yerde Buldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.01.2025 - 19:42

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Geçtiğimiz aylarda TikTok’ta bir akım meşhur olmuştu. Çiftler için olan videoda erkekler, kız arkadaşlarını tek hamlede omzuna almaya çalışıyordu. Olan videolar da gördük, fail videolar da. Şimdiyse dengeyi ayarlayamadıkları için ne yazık ki taş zemine düşen bir genç kadının paylaşımıyla sizlerleyiz.

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@iamsessyy adlı Instagram hesabından erkek arkadaşıyla çektikleri videoyu paylaşan genç kadın neyse ki herhangi bir sağlık problemi yaşamamıştı.

@iamsessyy adlı Instagram hesabından erkek arkadaşıyla çektikleri videoyu paylaşan genç kadın neyse ki herhangi bir sağlık problemi yaşamamıştı.

O anlara ise, “Güvendiğim dağlara nasıl da kar yağdı ama” notunu düşmüştü.

O anlara ise, “Güvendiğim dağlara nasıl da kar yağdı ama” notunu düşmüştü.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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