TikTok Akımına Katılmak İsteyen Çift Talihsiz Bir Kaza Yaşadı: Genç Kadın Kendini Yerde Buldu

Geçtiğimiz aylarda TikTok’ta bir akım meşhur olmuştu. Çiftler için olan videoda erkekler, kız arkadaşlarını tek hamlede omzuna almaya çalışıyordu. Olan videolar da gördük, fail videolar da. Şimdiyse dengeyi ayarlayamadıkları için ne yazık ki taş zemine düşen bir genç kadının paylaşımıyla sizlerleyiz.