Yapay Zeka Nelere Kadir: Bir İçerik Üreticisi Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermiyi Konuşturdu

@alkangurkancevizci adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, yeni başladığı serisiyle etkileşimlerin odağı oldu. Uzun zamandır yaratıcı içerikler görmeye hasret kalmıştık. Kendisi de adeta ilaç gibi geldi bizlere. Şimdiyse Seyit Onbaşı’nın kaldırdığı 276 kilogram olan mermiyi konuşturduğu videosuyla karşınızdayız.
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İçeriklerinde tarihi olayları güldürecek şekilde yorumlayan Alkan Gürkan Cevizci, beğenileri topladı.
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Sizlerin de beğeneceğine eminiz. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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