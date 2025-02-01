“Zombi Olsaydınız İlk Kimi Isırırdınız?” Sorusu Karşısında Eşine Olan Aşkını Anlatan Amcamız Gülümsetti

@aydinhaberlericom adlı Instagram sayfası sokak röportajında vatandaşlara, “Zombi olsaydınız ilk kimi ısırırdınız” sorusunu sordu. Bir amcamız yanıtıyla dikkat çekti. Eşi umreye gittiği için 20 gündür hasret kalan amcamız direkt eşini anlatmaya başlamıştı. Gelin o tatlı anlara birlikte bakalım.
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Zombi olsa da olmasa da eşini ısıracağını söylemişti.
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“Başka kimi olacak? Dönünce her bir taraflarını ısıracağım” diyen amcamız sevgisiyle kalplerimizi ısıttı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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