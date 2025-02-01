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Gökhan Ünver Yine Yaptı Yapacağını: Bu Sefer de Pahalı Çantalarını Öven Influencerlara Parodi Çekti

Gökhan Ünver Yine Yaptı Yapacağını: Bu Sefer de Pahalı Çantalarını Öven Influencerlara Parodi Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.02.2025 - 09:54

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Yıllardır yaptıkları alışverişler sonucunda Hermes’ten istedikleri çantayı alabilmek için sıraya giren birçok insan var. Gökhan Ünver de biliyorsunuz ki influencerlara dair içerikler çekmeye bayılıyor. Geçtiğimiz günlerde Hermes çantasını paylaşan bir influencerı da gözünden kaçırmamış olacak ki, bir parodi videosu çekti.

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Sosyete pazarına giden Ünver, “Yıllardır beklediğim çantama kavuştum” şeklinde ironileriyle izleyenleri güldürdü.

Sosyete pazarına giden Ünver, “Yıllardır beklediğim çantama kavuştum” şeklinde ironileriyle izleyenleri güldürdü.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? İstediğiniz çantayı yıllar sonra alma hakkına kavuşsaydınız, mutluluğunuzu sosyal medyada nasıl paylaşırdınız?

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? İstediğiniz çantayı yıllar sonra alma hakkına kavuşsaydınız, mutluluğunuzu sosyal medyada nasıl paylaşırdınız?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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piyanist

😂😂 Seviyorum bu adamı yaa