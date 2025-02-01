Gökhan Ünver Yine Yaptı Yapacağını: Bu Sefer de Pahalı Çantalarını Öven Influencerlara Parodi Çekti

Yıllardır yaptıkları alışverişler sonucunda Hermes’ten istedikleri çantayı alabilmek için sıraya giren birçok insan var. Gökhan Ünver de biliyorsunuz ki influencerlara dair içerikler çekmeye bayılıyor. Geçtiğimiz günlerde Hermes çantasını paylaşan bir influencerı da gözünden kaçırmamış olacak ki, bir parodi videosu çekti.