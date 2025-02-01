Çaresizce Beklerken Hayata Döndü: Araba Çarpan Köpeğe Yardım Eli Uzatan Hayvansever

@ankaragaripleri_ adlı Instagram hesabından kurtardığı hayvan dostlarımızı paylaşan bir hayvansever, her gönderisiyle alkışları, iyi dilek ve duaları toplamayı başarıyor. Ne yazık ki herkes aynı vicdana sahip olmadığı için yardıma ihtiyacı olan hayvan dostlarımıza sırtını dönüp gidebiliyor. Şimdiyse böyle bir hikaye ile karşınızdayız.