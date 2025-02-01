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Çaresizce Beklerken Hayata Döndü: Araba Çarpan Köpeğe Yardım Eli Uzatan Hayvansever

Çaresizce Beklerken Hayata Döndü: Araba Çarpan Köpeğe Yardım Eli Uzatan Hayvansever

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.02.2025 - 12:49

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@ankaragaripleri_ adlı Instagram hesabından kurtardığı hayvan dostlarımızı paylaşan bir hayvansever, her gönderisiyle alkışları, iyi dilek ve duaları toplamayı başarıyor. Ne yazık ki herkes aynı vicdana sahip olmadığı için yardıma ihtiyacı olan hayvan dostlarımıza sırtını dönüp gidebiliyor. Şimdiyse böyle bir hikaye ile karşınızdayız.

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Bu tatlı dostumuza çarpan araç sahibi yoluna devam ederken oradan geçen birçok araç sahibi de yüzüne bakmamıştı.

Bu tatlı dostumuza çarpan araç sahibi yoluna devam ederken oradan geçen birçok araç sahibi de yüzüne bakmamıştı.

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Ölüne terk edilen biricik dostumuz tedavilerinin ardından artık hayatının en güzel günlerini yaşayacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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