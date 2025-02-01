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Kavga Ediyor Gibi Yaparak Babalarına Doğum Günü Sürprizi Yapan Gençler Kalpleri Isıttı

Kavga Ediyor Gibi Yaparak Babalarına Doğum Günü Sürprizi Yapan Gençler Kalpleri Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.02.2025 - 14:02

İçerik Devam Ediyor

Babalar ve doğum günleri… Çoğu zaman babaların ne pasta, ne de kutlama istediklerini görüyoruz. Evet, onlar için ailesinin mutluluğunu görmek her şeye yeterli olsa da kendilerine özel sürprizleri de fazlasıyla hak ediyorlar. @kubraa.gungoor adlı içerik üreticisi de kardeşiyle birlikte babalarına yaptıkları sürprizi paylaşmasıyla beğenileri topladı.

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İki kardeş mutfakta kavga ediyor gibi yaparak babalarının dikkatini çekmek istemişti.

İki kardeş mutfakta kavga ediyor gibi yaparak babalarının dikkatini çekmek istemişti.

Sesleri duyan babaları hemen gelmiş, ve sürpriz başlamıştı!

Sesleri duyan babaları hemen gelmiş, ve sürpriz başlamıştı!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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