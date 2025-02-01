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Türkiye’de En Sevilmeyen 5 Yemeği Duyunca Zevkinizi Sorgulayacaksınız!

Türkiye’de En Sevilmeyen 5 Yemeği Duyunca Zevkinizi Sorgulayacaksınız!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.02.2025 - 17:00

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@kakofoniyy adlı Instagram hesabından sıralama videoları yapan iki arkadaş, Türkiye’de en sevilmeyen 5 yemeği sıraladı. Ancak liste bizleri biraz şaşırtmıştı. Çünkü listedeki yemeklerin ülkemizde epey seveni var. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Sırasıyla gidecek olursak liste; balık, işkembe çorbası, kokoreç, patlıcan yemekleri, midye şeklindeydi.

Sırasıyla gidecek olursak liste; balık, işkembe çorbası, kokoreç, patlıcan yemekleri, midye şeklindeydi.

Siz listedeki yemekleri seviyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz listedeki yemekleri seviyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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