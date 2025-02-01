Türkiye’de En Sevilmeyen 5 Yemeği Duyunca Zevkinizi Sorgulayacaksınız!

@kakofoniyy adlı Instagram hesabından sıralama videoları yapan iki arkadaş, Türkiye’de en sevilmeyen 5 yemeği sıraladı. Ancak liste bizleri biraz şaşırtmıştı. Çünkü listedeki yemeklerin ülkemizde epey seveni var. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?