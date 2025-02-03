Fotoğraf Çekimi Yaptıran Hamile Sahibini Gören Tatlı Köpeğin Olaya Dahil Olduğu Anlar

Patili dostlarımız her şeyi o kadar farkında ki, üzüntümüzü de neşemizi de bizlerle paylaşıyorlar. Sahiplerinin hamilelik süreçlerini de farkında olan kedi, köpeklerin videolarıyla sosyal medyada sık sık karşılaşıyoruz. Şimdiyse hamile bir kadının fotoğraf çekimiyle sizlerleyiz. Gelin detaylara geçelim.
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Sahibinin, karnındaki patiklerle fotoğraf çektirdiğini gören dünyalar tatlısı köpek de hemen yanına gelmişti.
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Kafasını patiklerin yanına koyup gülümsemesi içimizi ısıttı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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