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Bir İçerik Üreticisi Sıkça Kullandığımız “Yani” Kelimesinin Türkçemize Nasıl Geçtiğini Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Sıkça Kullandığımız “Yani” Kelimesinin Türkçemize Nasıl Geçtiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.02.2025 - 12:30

İçerik Devam Ediyor

@gizembilig adlı Instagram hesabından içerikler üreten Gizem adlı genç kadın, bilgilendirici içerikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. “Ne, nereden geldi, kökeni nedir” tarzında araştırmalarıyla viral olan genç kadın, şimdiyse “yani” kelimesini bizler için anlattı. Günlük konuşma dilinde “yani” ifadesini öylesine sık kullanıyoruz ki, sizler de merak ediyorsanız detaylara geçelim!

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Arapça’dan dilimize geçen “yani” ifadesinin, “demektir ki, anlamına gelmektedir” anlamında kullanıldığını aktardı.

Arapça’dan dilimize geçen “yani” ifadesinin, “demektir ki, anlamına gelmektedir” anlamında kullanıldığını aktardı.

Ancak Arapların bizler kadar bu ifadeyi kullanmadığını da ekledi.

Ancak Arapların bizler kadar bu ifadeyi kullanmadığını da ekledi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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