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Van Gogh’un Eserlerini Anlamaya Çalışan Baba Yorumlarıyla Sosyal Medyada Viral Oldu

Van Gogh’un Eserlerini Anlamaya Çalışan Baba Yorumlarıyla Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.02.2025 - 12:48

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Eserleriyle hafızalarımıza ismini kazıyan Van Gogh’un sanat dünyasına kattıkları apaçık ortada. Sanata yön veren öncü isimlerden olan Van Gogh’un eserlerini gören bir babanın yorumları ise sosyal medyada viral oldu. @dogatemalikadin adlı Instagram kullanıcısı o anları kaydederek paylaştı. Gelin detaylara geçelim.

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“Van Gogh yaşarken de anlaşılmamıştı” notuyla paylaşılan videoda adam, “Şuna bak bu ne? Nasıl bu kadar meşhur olmuş?” diyordu.

“Van Gogh yaşarken de anlaşılmamıştı” notuyla paylaşılan videoda adam, “Şuna bak bu ne? Nasıl bu kadar meşhur olmuş?” diyordu.

Orantısızlığa epey takılmıştı, yorumlarda buluşan izleyiciler ise “Van Gogh’un yaşarken aldığı iltifatlar” diyerek goygoyu da es geçmedi.

Orantısızlığa epey takılmıştı, yorumlarda buluşan izleyiciler ise “Van Gogh’un yaşarken aldığı iltifatlar” diyerek goygoyu da es geçmedi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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