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Coğrafya Kaderdir: Gıda Kaynaklarındaki Yetersizlik Sebebiyle Afrika’da Tüketilen Sivrisinek Köftesi

Coğrafya Kaderdir: Gıda Kaynaklarındaki Yetersizlik Sebebiyle Afrika’da Tüketilen Sivrisinek Köftesi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.02.2025 - 15:19

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@yagmursonverdi adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, Afrika’da tüketilen bir köfteden bahsetti. Köftenin ana malzemesi sivrisineklerdi. Sebebi ise hem gıda kaynaklarındaki yetersizlik, hem de sivrisineklerle baş edilememesiydi. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi bir tane hamburger köftesi için 500 bin tane sivrisineğe ihtiyaç olduğunu söylemişti.

İçerik üreticisi bir tane hamburger köftesi için 500 bin tane sivrisineğe ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Afrika’da Victoria Gölü çevresinde yaygınlaşan köfte, kırmızı etten daha fazla protein içerdiği için yerli halk protein ihtiyacını böyle karşılıyor.

Afrika’da Victoria Gölü çevresinde yaygınlaşan köfte, kırmızı etten daha fazla protein içerdiği için yerli halk protein ihtiyacını böyle karşılıyor.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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