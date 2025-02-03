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69 Bin TL’lik Çantayı Gören Babanın “Çok Haklı” Dedirten Tepkisi

69 Bin TL’lik Çantayı Gören Babanın “Çok Haklı” Dedirten Tepkisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.02.2025 - 14:19

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@seldaloji adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın annesi ve babasıyla bir mağazada gezdiği anları paylaştı. Babasının yüksek fiyatlı ürünlere verdiği tepkiler çok yerinde olmuştu. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de hemfikir olacağına eminiz.

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Genç kadın babasına şeffaf bir çanta göstermişti. Fiyatı ise indirimli haliyle 69 bin TL’ydi.

Genç kadın babasına şeffaf bir çanta göstermişti. Fiyatı ise indirimli haliyle 69 bin TL’ydi.

Ardından ise spor ayakkabılara baktılar onlar da 50 bin TL bandıydayı. Babasının “Bu fiyata Niğde’de kamyon alırım” sözleri cuk oturmuştu.

Ardından ise spor ayakkabılara baktılar onlar da 50 bin TL bandıydayı. Babasının “Bu fiyata Niğde’de kamyon alırım” sözleri cuk oturmuştu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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