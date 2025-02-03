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Yavru Ördek Şelaleye Kapılınca Annesi ve Kardeşleri de Onu Yalnız Bırakmadı

Yavru Ördek Şelaleye Kapılınca Annesi ve Kardeşleri de Onu Yalnız Bırakmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.02.2025 - 15:40

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Anne ördek ve yavrularının sürü halinde gezdiğini bilirsiniz. Birlik halinde hareket eden tatlı bir ailenin sosyal medyada viral olan videosuyla karşınızdayız. Görüntüler, insanlığa ders niteliğinde desek yeridir. Gelin detaylara geçelim.

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Yavrularıyla birlikte yüzen anne, bir yavrusunun şelaleye kapılarak düştüğünü görünce peşinden gitmek için atlamasıyla kalpleri eritti.

Yavrularıyla birlikte yüzen anne, bir yavrusunun şelaleye kapılarak düştüğünü görünce peşinden gitmek için atlamasıyla kalpleri eritti.

Annelerinin gittiğini gören diğer yavrular da hiç düşünmeden şelaleye atlamışlardı.

Annelerinin gittiğini gören diğer yavrular da hiç düşünmeden şelaleye atlamışlardı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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