Yavru Ördek Şelaleye Kapılınca Annesi ve Kardeşleri de Onu Yalnız Bırakmadı

Anne ördek ve yavrularının sürü halinde gezdiğini bilirsiniz. Birlik halinde hareket eden tatlı bir ailenin sosyal medyada viral olan videosuyla karşınızdayız. Görüntüler, insanlığa ders niteliğinde desek yeridir. Gelin detaylara geçelim.
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Yavrularıyla birlikte yüzen anne, bir yavrusunun şelaleye kapılarak düştüğünü görünce peşinden gitmek için atlamasıyla kalpleri eritti.
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Annelerinin gittiğini gören diğer yavrular da hiç düşünmeden şelaleye atlamışlardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Çok güzeller