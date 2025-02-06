Burun Ameliyatı Olan Gencin Narkozun Etkisiyle Yaptıkları İzleyicileri Güldürdü

Sosyal medyada en çok tüketilen videolardan olan narkozlu paylaşımlar hemen viral oluyor. Onları izledikçe narkoz fobimiz tetikleniyor desek yeridir. Ailesinin yanında sevgilisini ananları da gördük, öfkeyle küfürler yağdıranları da… Sizce de insanın o an ne yapacağını bilmemesi epey gerici değil mi? Şimdiyse yine narkozlu bir gencin videosuyla geldik.