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Burun Ameliyatı Olan Gencin Narkozun Etkisiyle Yaptıkları İzleyicileri Güldürdü

Burun Ameliyatı Olan Gencin Narkozun Etkisiyle Yaptıkları İzleyicileri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.02.2025 - 12:37

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Sosyal medyada en çok tüketilen videolardan olan narkozlu paylaşımlar hemen viral oluyor. Onları izledikçe narkoz fobimiz tetikleniyor desek yeridir. Ailesinin yanında sevgilisini ananları da gördük, öfkeyle küfürler yağdıranları da… Sizce de insanın o an ne yapacağını bilmemesi epey gerici değil mi? Şimdiyse yine narkozlu bir gencin videosuyla geldik.

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Burun ameliyatı olan genç kadın, Atatürk’e olan sevgisiyle uyanmıştı. “Atam sen kalk ben yatam” sözlerini kullanmıştı.

Burun ameliyatı olan genç kadın, Atatürk’e olan sevgisiyle uyanmıştı. “Atam sen kalk ben yatam” sözlerini kullanmıştı.

Ağrısından kaynaklı biraz öfkesi de vardı. Çevresindekileri güldüren genç kadın, sosyal medyada da ilgi gördü.

Ağrısından kaynaklı biraz öfkesi de vardı. Çevresindekileri güldüren genç kadın, sosyal medyada da ilgi gördü.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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piyanist

Komik mi şimdi bu?

sudis

Narkozdan çok korkuyorum, yaptığım b*kluklar meydana çıkacak diye. (yaşadım)