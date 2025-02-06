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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Kadınların Gözyaşının Erkeklerde Nasıl Bir Etkisi Olduğunu Test Etti

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Kadınların Gözyaşının Erkeklerde Nasıl Bir Etkisi Olduğunu Test Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.02.2025 - 11:23

İçerik Devam Ediyor

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, akademisyen kimliğinin yanı sıra Instagram hesabından ürettiği içeriklerle de sık sık viral olmayı başarıyor. İlgi çekici içeriklerine bir yenisini daha ekleyen Özkara, kadınların gözyaşının erkeklerde nasıl bir etki yarattığını inceledi. Sonuçlar epey ilginçti. Gelin detaylara geçelim.

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5 erkeğe tuzlu su, 5 erkeğe ise kadın gözyaşı koklatan içerik üreticisi, bu sırada şiddet ve saldırganlık içeren görüntüler izleterek, EEG cihazı yardımıyla beyin sinyallerini ölçtü.

5 erkeğe tuzlu su, 5 erkeğe ise kadın gözyaşı koklatan içerik üreticisi, bu sırada şiddet ve saldırganlık içeren görüntüler izleterek, EEG cihazı yardımıyla beyin sinyallerini ölçtü.

Kadın gözyaşını koklayan erkeklerin öfkesinin dindiği gözlemlendi.

Kadın gözyaşını koklayan erkeklerin öfkesinin dindiği gözlemlendi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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