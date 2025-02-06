“Çantanız Olmasaydı Okula Nasıl Gelirdiniz?” Sorusu Karşısında Minik Öğrencilerden Eğlenceli Yanıtlar

Sizler de sosyal medyada okul öncesi eğitimde yapılan etkinliklerle karşılaşmış olabilirsiniz. Bazıları öylesine eğlenceli oluyor ki, çocuklar okula gitmek için adeta can atıyor. @okuloncesi_etkinlik_313 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir öğretmen de öğrencilere verdiği ödevi paylaştı.