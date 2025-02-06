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“Çantanız Olmasaydı Okula Nasıl Gelirdiniz?” Sorusu Karşısında Minik Öğrencilerden Eğlenceli Yanıtlar

“Çantanız Olmasaydı Okula Nasıl Gelirdiniz?” Sorusu Karşısında Minik Öğrencilerden Eğlenceli Yanıtlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.02.2025 - 15:15

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Sizler de sosyal medyada okul öncesi eğitimde yapılan etkinliklerle karşılaşmış olabilirsiniz. Bazıları öylesine eğlenceli oluyor ki, çocuklar okula gitmek için adeta can atıyor. @okuloncesi_etkinlik_313 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir öğretmen de öğrencilere verdiği ödevi paylaştı.

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Ödev, “Çantanız olmasaydı okula nasıl gelirdiniz?” sorusu üzerineydi.

Ödev, “Çantanız olmasaydı okula nasıl gelirdiniz?” sorusu üzerineydi.

Öğrenciler, oyuncak market arabasıyla, bez çantayla, bavulla, market arabasıyla geldiler.

Öğrenciler, oyuncak market arabasıyla, bez çantayla, bavulla, market arabasıyla geldiler.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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