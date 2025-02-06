“Çantanız Olmasaydı Okula Nasıl Gelirdiniz?” Sorusu Karşısında Minik Öğrencilerden Eğlenceli Yanıtlar

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Ödev, “Çantanız olmasaydı okula nasıl gelirdiniz?” sorusu üzerineydi.
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Öğrenciler, oyuncak market arabasıyla, bez çantayla, bavulla, market arabasıyla geldiler.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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