Menzil Tarikatının Olduğu Köye Giden Genç Deneyimlerini Paylaştı: “Kimse Gelmeden Çorbamı İçiyorum”

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Camide zikredenleri, namaz vaktini, namazın ardından Şeyhin elini öpenleri, yemek saatlerinde beş kişinin aynı kaseden çorba içtiğini ve gece nasıl uyunduğunu kayda almıştı.
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Yemek saatinde, “Kimse gelmeden içebildiğim kadar çorba içiyorum” diyerek neler yaşadığını da aktarmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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