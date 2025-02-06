onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
6 Şubat Depremlerinde İkiz Kardeşini Kaybeden Vatandaş Onun Anısına Çay Evi Açarak Fotoğraflarıyla Donattı

6 Şubat Depremlerinde İkiz Kardeşini Kaybeden Vatandaş Onun Anısına Çay Evi Açarak Fotoğraflarıyla Donattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.02.2025 - 13:15

Üzerinden tam olarak iki yıl geçti. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin acısı yüreklerimizde hala taze. 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından hayat bir daha eskisi gibi olmadı. Kayıplarımız 53.537 kişiydi. Şimdiyse o şehirlerde inşaatlar hala sürüyor, bu sebepten dolayı konteyner kentlerde kalanların sayısı da oldukça fazla. 

Kaybettiğimiz yakınlarımızı, vatandaşlarımızı anmak için dünden bugüne programlar devam ediyor. Depremzede yakınları olarak 11 ilimizde on binlerce kişi sessiz yürüyüşler yapıyor. Adıyamanlı Mustafa Sapdüzen adlı vatandaş da depremde ikiz kardeşini kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Sapdüzen, depremden kısa bir süre sonra ikizinin anılarını yaşatabilmek için bir çay evi açtı.

Mustafa Sapdüzen, depremden kısa bir süre sonra ikizinin anılarını yaşatabilmek için bir çay evi açtı.

Çay evinin dört bir yanında ikizinin fotoğrafları ve acısını tarif etmeye biraz da olsa yardımcı olabilen sözler asılı.

Çay evinin dört bir yanında ikizinin fotoğrafları ve acısını tarif etmeye biraz da olsa yardımcı olabilen sözler asılı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın