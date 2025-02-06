6 Şubat Depremlerinde İkiz Kardeşini Kaybeden Vatandaş Onun Anısına Çay Evi Açarak Fotoğraflarıyla Donattı

Üzerinden tam olarak iki yıl geçti. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin acısı yüreklerimizde hala taze. 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından hayat bir daha eskisi gibi olmadı. Kayıplarımız 53.537 kişiydi. Şimdiyse o şehirlerde inşaatlar hala sürüyor, bu sebepten dolayı konteyner kentlerde kalanların sayısı da oldukça fazla.

Kaybettiğimiz yakınlarımızı, vatandaşlarımızı anmak için dünden bugüne programlar devam ediyor. Depremzede yakınları olarak 11 ilimizde on binlerce kişi sessiz yürüyüşler yapıyor. Adıyamanlı Mustafa Sapdüzen adlı vatandaş da depremde ikiz kardeşini kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber