6 Şubat Depremlerinde İkiz Kardeşini Kaybeden Vatandaş Onun Anısına Çay Evi Açarak Fotoğraflarıyla Donattı
6 Şubat Depremlerinde İkiz Kardeşini Kaybeden Vatandaş Onun Anısına Çay Evi Açarak Fotoğraflarıyla Donattı
Üzerinden tam olarak iki yıl geçti. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin acısı yüreklerimizde hala taze. 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından hayat bir daha eskisi gibi olmadı. Kayıplarımız 53.537 kişiydi. Şimdiyse o şehirlerde inşaatlar hala sürüyor, bu sebepten dolayı konteyner kentlerde kalanların sayısı da oldukça fazla.
Kaybettiğimiz yakınlarımızı, vatandaşlarımızı anmak için dünden bugüne programlar devam ediyor. Depremzede yakınları olarak 11 ilimizde on binlerce kişi sessiz yürüyüşler yapıyor. Adıyamanlı Mustafa Sapdüzen adlı vatandaş da depremde ikiz kardeşini kaybetmişti.
Kaynak: TRT Haber
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Mustafa Sapdüzen, depremden kısa bir süre sonra ikizinin anılarını yaşatabilmek için bir çay evi açtı.
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Çay evinin dört bir yanında ikizinin fotoğrafları ve acısını tarif etmeye biraz da olsa yardımcı olabilen sözler asılı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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