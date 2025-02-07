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Kasisi Görmeyen Sürücülerin Hızla Gittiği Anları Bir Esnaf Tek Tek Kayda Aldı

Kasisi Görmeyen Sürücülerin Hızla Gittiği Anları Bir Esnaf Tek Tek Kayda Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.02.2025 - 08:43

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Ordu’nun Ünye ilçesinde yeni yapılan bir kasisin ardından yaşananlar kameralara yansıdı. Daha önce bahsi geçen yolda kasis olmadığını bilen sürücüler hızla giderken, kasise takılıyor ve olan araçlarına oluyordu. Gelin detaylara geçelim.

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Hızı azaltabilmek için kasis yapılan yolda giden sürücüler yeteri kadar dikkat etmedikleri için araçları hasar gördü.

Hızı azaltabilmek için kasis yapılan yolda giden sürücüler yeteri kadar dikkat etmedikleri için araçları hasar gördü.

Bir esnaf o anları oturup seyrederken kayda almayı da es geçmedi. Kasisten geçen bir aracın çekiciyle dönmek zorunda kaldığı görüldü.

Bir esnaf o anları oturup seyrederken kayda almayı da es geçmedi. Kasisten geçen bir aracın çekiciyle dönmek zorunda kaldığı görüldü.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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