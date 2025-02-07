4 Yıllık Sanal Arkadaşına Sürpriz Yaparak Yanına Giden Genç O Anları Paylaşmasıyla Gülümsetti

Sosyal medya hayatımızda bu kadar etkili değilken, akıllı telefonlarla henüz tanışmamışken dahi, sanal arkadaşlıklar vardı. Biraz geriye dönecek olursak MSN günlerinden hatırlayacaklarınız olacaktır. Su Gürsoy adlı içerik üreticisi de 4 yıldır sosyal medyadan konuştuğu ancak hiç görüşme fırsatı bulamadığı sanal arkadaşına yaptığı sürprizi paylaşmasıyla viral oldu.
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İkili ayrı şehirlerde yaşadığı için 4 yıl boyunca yalnızca sosyal medyadan görüşebilmişti.
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Genç kadın ise arkadaşına hiç beklemediği anda bir sürpriz yaparak yanına gitmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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