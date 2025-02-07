4 Yıllık Sanal Arkadaşına Sürpriz Yaparak Yanına Giden Genç O Anları Paylaşmasıyla Gülümsetti

Sosyal medya hayatımızda bu kadar etkili değilken, akıllı telefonlarla henüz tanışmamışken dahi, sanal arkadaşlıklar vardı. Biraz geriye dönecek olursak MSN günlerinden hatırlayacaklarınız olacaktır. Su Gürsoy adlı içerik üreticisi de 4 yıldır sosyal medyadan konuştuğu ancak hiç görüşme fırsatı bulamadığı sanal arkadaşına yaptığı sürprizi paylaşmasıyla viral oldu.