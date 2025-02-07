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Yapay Zeka İçerik Üreticilerine Yarıyor: AI Sayesinde Dağları Delen Ferhat’ın Deldiği Dağ Konuşturuldu

Yapay Zeka İçerik Üreticilerine Yarıyor: AI Sayesinde Dağları Delen Ferhat’ın Deldiği Dağ Konuşturuldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.02.2025 - 11:16

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Alkan Gürkan Cevizci adlı içerik üreticisinin yapay zekadan yararlanarak tarihi olayları betimlediği paylaşımlarından birkaçını sizlere aktarmıştık. Hatırlamayanlarınız için Seyit Onbaşı’nın taşıdığı 276 kiloluk mermiyi seslendirdiği videosu ve İstanbul’un Fethi sırasında karadan yürütülen gemiyi konuşturduğu videosu epey viral olmuştu. Kendisi şimdi de Ferhat ile Şirin hikayesinden yararlandı.

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Aşkından dağları delen Ferhat’ın deldiği dağı konuşturdu. Yaratıcılığı ve hayal gücüyle bir parodi videosu çekti.

Aşkından dağları delen Ferhat’ın deldiği dağı konuşturdu. Yaratıcılığı ve hayal gücüyle bir parodi videosu çekti.

Uzun zamandır sosyal medyada akımlar dışında pek de içerik görmüyorken, Alkan Gürkan Cevizci ilaç gibi geldi.

Uzun zamandır sosyal medyada akımlar dışında pek de içerik görmüyorken, Alkan Gürkan Cevizci ilaç gibi geldi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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