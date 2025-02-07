Herkes Aynı Şeyleri Yaşıyor: Günümüzde Doğru İnsanı Bulmaya Çalışırken Rastlanan Tiplere Parodi

Love bombing, gaslighting, ghosting… Hangi birini sayalım? Günümüz ilişkileri öyle bir hal aldı ki, artık bunları konuşmaktan dilimizde tüy bitti desek yeridir. İlişki uzmanlarına göre şimdilerde popüler olan bu ilişki anlayışları, kişilerin -tabiri caizse- bir başka seçeneğe kolaylıkla ulaşabiliyor olması. Çünkü artık aşk acısı çekmeye vakit kalmadan yeni başlangıçlar yapılabildiğini görüyoruz.