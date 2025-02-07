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Herkes Aynı Şeyleri Yaşıyor: Günümüzde Doğru İnsanı Bulmaya Çalışırken Rastlanan Tiplere Parodi

Herkes Aynı Şeyleri Yaşıyor: Günümüzde Doğru İnsanı Bulmaya Çalışırken Rastlanan Tiplere Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.02.2025 - 12:35

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Love bombing, gaslighting, ghosting… Hangi birini sayalım? Günümüz ilişkileri öyle bir hal aldı ki, artık bunları konuşmaktan dilimizde tüy bitti desek yeridir. İlişki uzmanlarına göre şimdilerde popüler olan bu ilişki anlayışları, kişilerin -tabiri caizse- bir başka seçeneğe kolaylıkla ulaşabiliyor olması. Çünkü artık aşk acısı çekmeye vakit kalmadan yeni başlangıçlar yapılabildiğini görüyoruz.

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Tabii bunları genellemek doğru değil ancak yaşananlar da ortada. @oyuncufalanlar adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticileri de ilişkilere parodi videolarıyla ilgi çekti.

Tabii bunları genellemek doğru değil ancak yaşananlar da ortada. @oyuncufalanlar adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticileri de ilişkilere parodi videolarıyla ilgi çekti.

“Mükemmel flörtü” aramak isteyen kişi, karşısına çıkan herkesin bir falsosu olduğunu görüyordu.

“Mükemmel flörtü” aramak isteyen kişi, karşısına çıkan herkesin bir falsosu olduğunu görüyordu.

Mükemmellik anlayışı da kişiden kişiye değişecek bir durum, orası ayrı bir konu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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