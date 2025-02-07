Düzce’den Kalpleri Isıtan Görüntüler: Polisler ve Gençler Doyasıya Kar Topu Savaşı Yaptı

Bu yıl kara hasret kaldık derken beklenen günler sonunda geldi. Bazı illerimizde etkili olan kar yağışı sokakları beyaza bürüyerek harika anlara vesile oldu. Şimdiyse Düzce’den görüntülerle karşınızdayız. İki gündür yağan kar sebebiyle Düzce’de okullar tatil edilmişti.
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Hal böyle olunca sokaklar kar topu oynayan gençler ve çocuklarla doldu.
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Polis ekiplerinin gençlere dahil olarak kar topu savaşı yaptığı anlara ise sosyal medyada beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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