Kız Kardeşinin Erkek Arkadaşı Olduğunu Öğrenen Abinin Düşünceleri Gözlerinden Okundu

@gokceilhan adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, son paylaşımıyla viral oldu. Erkek arkadaşının bir abi olarak öğrenmesi gereken bir detay vardı. İçerik üreticisi olan kadın da abi ile kardeşin aracısı olarak durumu hafifletme görevini üstlenmişti. Gelin mesele neymiş birlikte öğrenelim.
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Genç adamın kız kardeşinin sevgilisi vardı ve bunu birlikte itiraf etmek istemişlerdi.
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Genç adam aslında pek tepki vermemiş olsa da içinde neler yaşadığı yüzüne yansımıştı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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