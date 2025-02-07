Kız Kardeşinin Erkek Arkadaşı Olduğunu Öğrenen Abinin Düşünceleri Gözlerinden Okundu

@gokceilhan adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, son paylaşımıyla viral oldu. Erkek arkadaşının bir abi olarak öğrenmesi gereken bir detay vardı. İçerik üreticisi olan kadın da abi ile kardeşin aracısı olarak durumu hafifletme görevini üstlenmişti. Gelin mesele neymiş birlikte öğrenelim.