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İzahı Olmayanın Mizahı Oluyor: Yeni Nesil İş Mülakatında İşverenin Tutumuyla Güldürürken Düşündüren Parodi

İzahı Olmayanın Mizahı Oluyor: Yeni Nesil İş Mülakatında İşverenin Tutumuyla Güldürürken Düşündüren Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.02.2025 - 12:15

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@dinlenmetesisi.tv adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler, “yeni nesil iş mülakatı” başlığıyla bir paylaşım yaptı. Mizahi yönünden tutarak günümüzde yaşananları anlatmak istemişlerdi. Eğer sizlerde son birkaç yıl içerisinde iş görüşmesine gittiyseniz yaklaşımları ve tutumları hemen hemen tahmin edebiliyorsunuzdur.

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İçerik üreticileri de iş mülakatında deve cüce oyunu ile işi alacak kişinin seçildiği bir senaryo oluşturmuştu.

İçerik üreticileri de iş mülakatında deve cüce oyunu ile işi alacak kişinin seçildiği bir senaryo oluşturmuştu.

Akademik kariyer olarak önde olanın da önemi yoktu, yabancı dil bilenin de, tecrübeli olanın da…

Akademik kariyer olarak önde olanın da önemi yoktu, yabancı dil bilenin de, tecrübeli olanın da…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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