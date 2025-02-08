Hastayız Böyle Anlara: Yeni Doğan Buzağı ile Sahibinin İçimizi Isıtan Görüntüleri

Cihan Çelik adlı içerik üreticisinin hayvan dostlarıyla olan paylaşımlarına sizler de sosyal medyada denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi öyle bir merhamete ve hayvan sevgisine sahip ki, elini uzatabildiği her canlıyla harika bir iletişim kuruyor. Şimdiyse minik bir buzağı ile ev hallerini paylaştı.