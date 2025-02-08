Hastayız Böyle Anlara: Yeni Doğan Buzağı ile Sahibinin İçimizi Isıtan Görüntüleri

Cihan Çelik adlı içerik üreticisinin hayvan dostlarıyla olan paylaşımlarına sizler de sosyal medyada denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi öyle bir merhamete ve hayvan sevgisine sahip ki, elini uzatabildiği her canlıyla harika bir iletişim kuruyor. Şimdiyse minik bir buzağı ile ev hallerini paylaştı.
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Tatlı buzağı gördüğü sevgiden öyle memnundu ki, yaşadığı iç huzur gözlerinden okunuyordu.
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Buzağı dostuna gül gibi bakan Cihan Çelik, videosuyla beğenileri topladı, bizlere de tebessüm ettirdi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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