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Plastik Kesme Tahtasından Yemeklere Dökülen Plastik Parçalarını Bir İçerik Üreticisi İnceledi

Plastik Kesme Tahtasından Yemeklere Dökülen Plastik Parçalarını Bir İçerik Üreticisi İnceledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.02.2025 - 14:48

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Plastiğin sağlığa olan zararı tartışmaya kapalı bir gerçek. Ancak plastik maddeler hayatımızın birçok noktasında var. Örneğin mutfaklarda kullandığımız kesme tahtaları evlerde başrol oynuyor desek abartmış olmayız. Kimilerimiz tahta, cam ya da metal kesme tahtaları tercih etse de plastik kesme tahtaları da kullandığımız oluyor.

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@berkay.igit adlı Instagram hesabından içerikler üreten Berkay İgit de kesme işlemi esnasında ne kadar plastiğin döküldüğünü kayda aldı.

@berkay.igit adlı Instagram hesabından içerikler üreten Berkay İgit de kesme işlemi esnasında ne kadar plastiğin döküldüğünü kayda aldı.

Her kesik darbesi plastik kesme tahtasının ufalanmasına ve dökülmesine sebep oluyordu.

Her kesik darbesi plastik kesme tahtasının ufalanmasına ve dökülmesine sebep oluyordu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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