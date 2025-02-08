Plastik Kesme Tahtasından Yemeklere Dökülen Plastik Parçalarını Bir İçerik Üreticisi İnceledi

Plastiğin sağlığa olan zararı tartışmaya kapalı bir gerçek. Ancak plastik maddeler hayatımızın birçok noktasında var. Örneğin mutfaklarda kullandığımız kesme tahtaları evlerde başrol oynuyor desek abartmış olmayız. Kimilerimiz tahta, cam ya da metal kesme tahtaları tercih etse de plastik kesme tahtaları da kullandığımız oluyor.